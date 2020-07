La noticia fue tomada con tristeza por la familia del béisbol Doble A. Sin embargo, la percepción generalizada es que los apoderados tomaron el domingo la determinación correcta al cancelar la temporada del 2020.

En votación unánime, los 42 apoderados aprobaron en una reunión el domingo no reanudar la temporada número 81 de la Doble A debido a la crisis provocada por el COVID-19 y la incertidumbre que esto ha traído en el deporte nacional.

El Nuevo Día consultó a un dirigente y dos jugadores sobre la decisión tomada por la junta de directores. Todos coincidieron en que la misma fue la correcta.

“Creo que la liga tomó la mejor decisión. Contra eso no se puede luchar. Hay que aceptarlo como parte de unas vivencias en la tierra”, dijo el dirigente de los campeones Mulos de Juncos, Roberto López.

“Nosotros nos comunicamos siempre, tenemos un chat. El riesgo era mucho para jugar este año, considerando las medidas que estaban pidiendo. Es bien difícil que cada pelotero tenga su propio bate, su propio casco. La bola pasa por las manos de muchos peloteros. Es bien difícil jugar así bajo estas circunstancias”, añadió López.

El torneo, que por primera vez en la historia es cancelado tras arrancar, fue detenido en marzo tras la orden ejecutiva declarada por la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la cuarentena impuesta tras registrarse los primeros casos de COVID-19 en la isla.

“No hay fanáticos. Sin ellos, a los apoderados se le hace cuesta arriba manejar las finanzas del equipo. Pero, sobre todo, es por la seguridad de nosotros. Jugar ahí para después ir para tu casa y compartir con tus hijos, nietos... No era bueno. Pienso que para hacer algo mediocre, es mejor no hacerlo. Es mejor volver en el 2021. De aquí allá pueden pasar muchas cosas”, destacó López. “Aquí no entra la televisión, la venta de camisas. En situaciones normales es difícil conseguir dinero en muchas ocasiones, imagínate con esto ahora”.

López indicó que que los esfuerzos deben concentrarse en el torneo del 2021 y confiar en que la situación de salud haya vuelto más o menos a la normalidad.

En el caso de sus Mulos, López reconoció que su equipo tuvo un lento comienzo —estaban últimos en el Este con marca de 1-3.

“Es difícil. Uno vive esto (béisbol). Nosotros empezamos un poquito lento este año, pero yo sé que nos recuperábamos. Teníamos el equipo para hacerlo. Este año era bien difícil para nosotros. No teníamos parque (por remodelación)”.

Cruz lamenta la cancelación

Por otro lado, Fernando Cruz, taponero de los Maceteros de Vega Alta, coincidió con López sobre la cancelación de la temporada, aunque no ocultó sus deseos de volver al terreno.

“No fue una sorpresa porque ya se especulaba la decisión que tomó el organismo sobre el futuro de la liga”, dijo el relevista profesional.

“Para mí siempre hubo una esperanza de poder jugar de alguna manera. Pero entiendo que tomaron la mejor decisión de acuerdo a lo que está pasando. Ahora el próximo paso es prepararse para el próximo torneo, que es la profesional”.

El veloz tirador derecho pertenece a los bicampeones Cangrejeros de Santurce en el béisbol invernal.

“No estamos conforme porque yo quería jugar, pero estamos positivos con la decisión. Fue lo mejor que pudo haber pasado. Uno, como atleta, siempre quiere jugar y estar en el escenario, pero la realidad es que no es la mejor decisión jugar. La Doble A es un escenario bien de pueblo y si se daba iba a haber mucho contratiempo por la aglomeración de las personas. Se tomó la mejor decisión”.

Por último, Iván de Jesús Jr., veterano jugador del cuadro de los Artesanos de Las Piedras, lamentó que no habrá más béisbol por lo que resta de temporada.

“Es una lástima que esto haya sucedido. Sabemos por las circunstancias que estamos viviendo que no es fácil para el deporte y para el mundo entero”, dijo el pelotero profesional con experiencia en Grandes Ligas.

“Un día se decía que se iba a jugar, otro día no. Estábamos ‘in between’ . En uno de los últimos comunicados, el presidente se veía bien contento y se había puesto la fecha de agosto. Íbamos a empezar a practicar. Otro día decía que no se iba a poder. No se habló claro hasta el día de hoy, que finalmente se canceló”.

Crítica de De Jesús Jr.

De Jesús, que al momento de cancelarse el torneo promediaba .292 con seis impulsadas, aprovechó para exhortar al organismo federativo y a sus apoderados en que en situaciones como estas se le brinde la oportunidad a los jugadores de aportar ideas.

“La diferencia de aquí (Doble A) y la profesional es que todo es a favor de los apoderados y el presidente. Los peloteros no tienen voz y voto y es una lástima que no puedan escuchar la voz de los peloteros. No es que vayan a tomar las decisiones porque eso la toman los dueños de los equipos, pero que se escuchen las peticiones y sus ideas”, apuntó.

“Porque hay muchas ideas. Eso lo pudimos ver en los últimos cuatro o cinco meses en las Grandes Ligas. Los peloteros querían una cosas, los dueños otras, hasta que lograron unos acuerdos. Esa es la diferencia que veo que haría falta aquí en la Doble A. Que los apoderados y el presidente pudieran escuchar y sentarse con los jugadores, porque sé hay peloteros en la Doble A que tienen buenas ideas para ayudar a la liga”, concluyó De Jesús Jr.