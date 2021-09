El lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Trevor Bauer, se perderá el resto de la temporada.

Major League Baseball (MLB) y la Asociación de Jugadores extendieron el viernes su licencia administrativa hasta el final de la Serie Mundial.

Bauer fue puesto a siete días de licencia con paga el 2 de julio bajo la política conjunta de violencia doméstica, agresión sexual y abuso infantil adoptada por MLB y el sindicato de jugadores después de que una mujer del sur de California dijera que la asfixió hasta dejarla inconsciente, la golpeó repetidamente y tuvo sexo anal con ella sin su consentimiento durante dos encuentros sexuales a principios de este año.

Desde entonces, MLB y el sindicato han acordado varias extensiones. La decisión de extender la baja por el resto de la temporada era esperada, dado que Bauer no lanzaba desde el 29 de junio y se estaba quedando sin tiempo para ponerse en forma y regresar al montículo mientras quedan pocos juegos de la fase regular.

La temporada regular está programada para finalizar el 3 de octubre y el tiempo mínimo de preparación para los lanzadores generalmente se considera de tres semanas. Bauer ahora espera los próximos pasos en el caso legal. El Departamento de Policía de Pasadena entregó la semana pasada los resultados de su investigación de tres meses sobre las acusaciones de la mujer a la oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles y el caso está bajo revisión.

La jueza Dianna Gould-Saltman del Tribunal Superior del condado de Los Ángeles denegó la solicitud de una orden de restricción contra Bauer de una mujer de San Diego de 27 años. Bauer ha dicho a través de representantes que todo lo que pasó entre los dos fue “totalmente consensuado” en las noches que pasaron juntos en abril y mayo en su casa de Pasadena.

The Associated Press no suele identificar a las personas que dicen haber sido víctimas de agresión sexual. A principios de este año, después de ganar su primer Cy Young con los Reds de Cincinnati la temporada pasada, Bauer acordó un contrato de tres años y $102 millones para unirse a los Dodgers de su ciudad natal.

Así las cosas, Bauer terminó su primera temporada con los Dodgers con marca de 8-5 y efectividad de 2.59 en 17 salidas.