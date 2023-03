Miami, Florida.- Fue una celebración que apenas duró pocos segundos cuando ocurrió un traspié jamás pensado.

Edwin “Sugar” Díaz, el estelar cerrador puertorriqueño de los Mets de Nueva York, sacó los últimos tres outs para la victoria 5-2 de Puerto Rico 5-2 sobre República Dominicana para adelantar a los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol ante más de 36,000 fanáticos en el LoanDepot Park.

Su hermano, el también relevista Alexis Díaz, salió corriendo a festejar junto al resto de sus compañeros. En en medio de la celebración en forma de círculo, Edwin se cayó al terreno y todo el “Team Rubio” se paralizó en confusión.

Díaz tuvo que salir del terreno en silla de ruedas y el sensacional triunfo sobre la temida Quisqueya quedó en un segundo plano.

En conferencia de prensa, el dirigente Yadier Molina, visiblemente afectado, dijo que no tenía información sobre la severidad de la lesión. El Nuevo Día confirmó que las lastimadura ocurrió en su rodilla y quedará fuera por el resto del torneo.

Díaz fue trasladado al hospital más cercano para realizar una radiografía. Salió en muletas y con una bota protectora.

“Son cosas de Dios, la voluntad de Dios. Si te va a pasar, va a pasar. Las celebraciones (en el terreno) existen desde que yo tengo conocimiento, mucho antes. Solamente esperemos que Edwin esté bien, que su familia esté bien y que esto sea un susto nada más. Le deseo lo mejor. Estamos orando por él y toda su familia”, expresó Molina.

Molina no pudo ver qué pasó en el terreno cuando sucedió la lesión luego de la victoria. Celebraba con su cuerpo técnico en el dugout.

“Cuando miramos, Edwin ya estaba en el piso. No sabía cómo actuar y qué decir. Me sorprendió. Esto apesta. Cuando ves a alguien trabajar tan duro como Edwin, cuando lo ves en el piso, es triste”, agregó.

Minutos después, el jardinero central Enrique “Kike” Hernández habló con los miembros de la prensa. En el momento, declaró que no se sentía que el “Team Rubio” había sacado de la competencia a Dominicana.

“Silencio”, respondió Hernández sobre el ambiente en el camerino. Claramente, muchos de sus compañeros salieron con los ojos llorosos del estadio.

“De cierto punto esto es más grande que el juego. Él es uno de nuestros hermanos. Muchos de nosotros crecimos juntos. Se siente como si no le hubiésemos ganado a República Dominicana. Es duro. No sabía lo que estaba pasando. Todavía no sé lo que pasó bien lo que está pasando”, compartió.

Marcus Stroman, abridor de Puerto Rico, tuvo palabras para su excompañero en los Mets en las redes sociales.

Puerto Rico tuvo un ataque de cuatro carreras, con un jonrón solitario de Christian Vázquez, en la tercera entrada camino asegurar el pase a cuartos. Fernando Cruz fue el abridor como parte de un partido crucial en que se usaron a los relevistas.

“Pero nada quita lo que logramos en el terreno de juego. En el papel, ellos (Dominicana) tenían mucho en ese lineup. Uno de los mejores equipos de la historia de este torneo. Nuestro bullpen hizo el trabajo. “Sugar” ha sido mucho más que el mejor cerrador. Nos une como persona. Es mucho más grande que su cuenta de banco”, añadió Hernández.

Díaz, de 28 años, viene de firma un pacto de $102 millones por cinco años con los Mets. Además, fue premiado como el Relevista del Año en la Liga Nacional.

El sábado, Puerto Rico enfrentará a México por el pase a semifinales.