ARLINGTON, Texas. - Tyler Glasnow ya había permitido un jonrón de dos carreras y cuatro de sus seis bases por bolas cuando salió a lanzar en la quinta entrada.

El dirigente de Tampa Bay, Kevin Cash, pudo haber esperado demasiado para recurrir a su bullpen en el primer juego de la Serie Mundial.

Glasnow fue responsable por las cuatro carreras de la quinta entrada que hicieron los Dodgers de Los Ángeles (tres sencillos, cuatro bases por bolas y tres bases robadas que empataron un récord del Clásico de Otoño) cuando los Rays perdieron 8-3 el martes en el primer partido se Serie Mundial de la franquicia desde 2008.

“Creo que, en última instancia, fue ausencia de strikes lanzados”, dijo Cash. “Eso no es ideal, especialmente contra una ofensiva como esta que realmente puede capitalizar las oportunidades”.

Glasnow, de 6′8″, comenzó lo suficientemente rápido en su primera apertura en la Serie Mundial, lanzando ocasionalmente rectas de 100 mph mientras igualaba al veterano de la postemporada Clayton Kershaw, out tras out en las primeras tres entradas.

Pero después de ponchar a tres a la vez que le daba la segunda de sus tres bases por bolas a Corey Seager en la tercera, Glasnow dio un boleto a Max Muncy para comenzar la cuarta. Dos bateadores después, Cody Bellinger conectó el lanzamiento más rápido que jamás haya bateado para un jonrón (98.2 mph).

“Me sentí un poco raro al principio, creo que hice el ajuste en esa tercera entrada y comencé a sentirme bastante bien”, dijo Glasnow. “A medida que avanzaba el partido, creo que me estaba yendo, apresurándome un poco, yendo hacia adelante demasiado rápido. Demasiadas bases por bolas, no fue una buena ejecución”.

Glasnow, quien ponchó a ocho, comenzó la quinta con pasaportes consecutivos a Mookie Betts y Seager, pero Cash se quedó con él el tiempo suficiente para permitir una jugada de selección de Muncy que remolcó una luego de un doble robo de Betts y Seager, además de un sencillo suave de Will Smith al central.

“Le quedaba lo suficiente para mantenernos ahí”, dijo Cash. “Las bases por bolas definitivamente no son ideales. Glas sería el primero en reconocer eso. No hicimos un buen trabajo reteniendo a los corredores. No podemos dejar que hagan un doble robo”.

Cash dijo que se quedó con Glasnow contra Muncy porque pensó que era la mejor oportunidad para un ponche con corredores en segunda y tercera. Muncy conectó un rodado fuerte al primera base Yandy Díaz, quien se lanzó hacia la segunda para hacer la parada, pero tuvo que lanzar incómodamente. Betts superó el tiro con un deslizamiento de cabeza.

Las seis carreras son la mayor cantidad que Glasnow ha permitido en siete aperturas de postemporada. Las seis bases por bolas y los 112 lanzamientos fueron los máximos históricos para el derecho de 27 años.

Cuando finalmente sacó a Glasnow, Cash estaba atrapado porque necesitaba al relevista zurdo Ryan Yarbrough para enfrentar al zurdo Bellinger, quien fue eliminado con un elevado.

Yarbrough tuvo que quedarse debido al mínimo de tres bateadores, y el derecho Chris Taylor conectó un sencillo productor antes de que Kike Hernández batera como emergente por el zurdo Joc Pederson y pegó para otra carrera.

Glasnow, uno de los movimientos astutos que ayudaron a los Rays a llegar tan lejos cuando fue adquirido a cambio del as Chris Archer en la fecha límite de cambios hace dos años, tuvo que lanzar el primer partido porque Tampa Bay tuvo que batallar para vencer a Houston después de ganar los primeros tres juegos en la Serie de Campeonato de la Liga Americana.

Los ases Blake Snell y Charlie Morton tuvieron que lanzar los Juegos 6 y 7. Morton ganó el séptimo para que los Rays evitaran unirse a los Yankees de Nueva York (2004 Serie de Campeonato de la Americana contra Boston) como los únicos equipos en desperdiciar una ventaja de 3-0 en la postemporada.

Snell es el posible abridor del segundo encuentro el miércoles, y Morton sería a opción lógica para el tercer choque luego del primer día libre programado en medio de una serie de playoffs de esta temporada alterada por la pandemia.

“No nos hicimos ningún favor con las bases por bolas”, dijo Cash. “Me gustaría mañana (miércoles) vernos volver a nuestras fortalezas, que son atacar, conseguir ponches temprano y poder pegar outs”.