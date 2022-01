Naguabo - El compromiso del lanzador de los Mets de Nueva York, Edwin “Sugar” Díaz, y su familia con su barrio de Daguao se puso una vez más en evidencia este domingo cuando el clan organizó una entrega de artículos escolares para los niños y niñas de esa comunidad.

La actividad, que se realizó en formato de servicarro en el área donde ubica el parque de béisbol del barrio, atrajo a familias que acogieron con beneplácito la iniciativa del cerrador de los Mets.

“Todos los años yo trato de hacer algo diferente para el barrio. En los últimos años hacíamos una fiesta de Navidad. Una fiesta de barrio, de pueblo en la que traíamos artistas y música. Pero con esto de la pandemia, cancelé la de este año. La iniciativa que tomamos fue repartir artículos para la escuela”, compartió el lanzador.

Los niños y niñas recibían un bulto con útiles escolares y unas golosinas. Eran saludados por Díaz, quien también posaba para fotos si así se lo requerían las personas o firmaba autógrafos. Al ser en su mayoría personas del barrio, los saludos eras informales. A muchos los llamaba por su nombre.

Además del lanzador de los Mets, estuvo presente su hermano, el jugador de los Cangrejeros de Santurce, Alexis Omar Díaz. Igualmente, participó la madre de los atletas, Beatriz Laboy; el padre, Edwin Díaz; y la hermana de los deportistas, Miriam. Otros familiares también se sumaron a las labores, en un gran esfuerzo familiar.

Edwin "Sugar" Díaz posa junto a dos niños. (teresa.canino@gfrmedia.com)

Los 200 bultos fueron donados por la compañía Adidas, mientras otras personas regalaron los efectos escolares, como lápices y libretas. En fin, todo lo que necesitan para el regreso a clases, que en el sistema de público de enseñanza están calendarizadas para comenzar el 24 de enero.

“Yo me siento súper contento porque yo vivo agradecido con las personas del barrio porque cuando mi mamá y mi papá no tenían nada, hacían diferentes actividades aquí, como carnavales de sóftbol y carteleras de boxeo para costear mis viajes antes de ser profesional, y el barrio nunca dijo que no. Esta es mi forma de agradecerles a ellos, con actividades que involucren a los niños y a las personas mayores”, estipuló Díaz al hablar de la importancia de este tipo de actividad.

De hecho, el deportista sostuvo que siempre que conversa con los niños y niñas enfatiza en el valor de la educación como un medio para superarse en la vida. En su caso, dijo que le gustaba la escuela.

“Siempre que doy charlas aquí en barrio le doy enfasis a la escuela porque para ser profesional tienes que graduarte de escuela superior. En mi caso me tuve que graduar para poder ser profesional. Esto no solo aplica al béisbol. Para tener una buena profesión tienes que meter mano desde pequeño en la escuela. Así que les damos estos artículos escolares para que los niños se motiven y vayan a la escuela contentos y metan mano”, articuló.

Por su parte, algunas de las personas con las que conversó El Nuevo Día se mostraron agradecidas con la iniciativa.

“Yo me siento muy orgullosa de Edwin, quien es mi primo, y me parece que esta es una actividad necesaria para los niños, que necesitan estas ayudas”, dijo Keishla Laboy, quien iba acompañada de su hijo, Wesley Marcano.

Asimismo, Yarimar Rosa, y su hija Yaleiriz Ramos, se mostraron contentas por la oportunidad de poder salir y compartir con el jugador, aunque fuera a través del servicarro.

“Esta actividad nos motiva mucho para salir y compartir, así sea en esta pandemia”, puntualizó.