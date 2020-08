ARLINGTON, Texas (AP)- El primer grand slam de Fernando Tatis Jr. le dio al jugador de 21 años el liderato de las Grandes Ligas en jonrones sobre Mike Trout y siete carreras impulsadas, la mayor cantidad de su carrera en un partido.

Sin embargo, su dirigente Jayce Tingler no estaba nada contento cuando la estrella en ciernes regresó al dugout, particularmente porque era el regreso a casa de Texas para el entrenador de primer año de San Diego.

Tatis falló una señal de no realizar swing, y atacó un lanzamiento de 3-0 con una ventaja de siete carreras (10-3) en la octava entrada, y su segundo jonrón del juego le punto punto final a la victoria de los Padres, 14-4, sobre los Rangers el lunes por la noche.

Mientras Tatis dijo que su manager lo felicitó después de su undécimo jonrón, que lo puso uno por delante de Trout, Tingler se apresuró a decirle que se perdió una señal de no batear.

“Es joven, un espíritu libre y concentrado y todas esas cosas”, dijo Tingler. “Es una oportunidad de aprendizaje y eso es todo. Él crecerá con eso“.

A Tingler le dolió un poco más porque fue el primer viaje del manager de primer año a su casa de béisbol en los últimos 13 años.

“Muchos de nuestros muchachos tienen luz verde en 3-0”, dijo Tingler. “Pero en este juego en particular, teníamos una ventaja un poco cómoda. No estamos tratando de subir el marcador ni nada de eso “.

Los Rangers mostraron su disgusto al lanzar el siguiente lanzamiento detrás del toletero Manny Machado.

Fue el primer lanzamiento de Ian Gibault, que sustituyó a Juan Nicasio.

“No me gustó, personalmente”, dijo el dirigente de los Rangers, Chris Woodward.

“Pero, como dije, las normas se desafían a diario. Así que solo porque no me gusta no significa que no esté bien. No creo que nos haya gustado como grupo “.

Tatis, cuyo jonrón de tres carreras en el séptimo puso a los Padres arriba 10-3, dijo que entendió el mensaje.

“He estado en este juego desde que era un niño”, dijo. “Conozco muchas reglas no escritas. Estaba un poco perdido en esto. … Esas experiencias, tienes que aprender. Probablemente la próxima vez tomaré un lanzamiento “.