En un hecho nunca antes visto en la historia de los playoffs de las Grandes Ligas, tres equipos ganadores de 100 juegos o más en la temporada regular se han quedado fuera de los playoffs antes de las series de campeonato.

Tres novenas que amasaron entre ellas un balance 313-173 en la campaña han tenido que empacar sus maletas rumbo a casa al caer derrotados ante rivales que tuvieron que conformarse con entrar a la postemporada por la vía del wild card.

Los Dodgers de Los Ángeles (111-51) y los campeones Braves de Atlanta (101-61) fueron eliminados el sábado por los Padres de San Diego (89-73) y los Phillies de Filadelfia (87-75), respectivamente, para la sorpresa del mundo beisbolero.

En la serie de comodines, los Mets de Nueva York (101-61) también fueron eliminados por los propios Phillies.

Ha habido una especie de rebelión de los llamados ‘equipos de abajo’ en estos playoffs como nunca antes se había visto. Solo los Astros de Houston (106-56) cumplieron con las expectativas, al barrer en tres juegos a los Mariners de Seattle para avanzar a la Serie de Campeonato.

Por su parte, los Yankees de Nueva York (99-63), otro de los favoritos, están a un revés para quedar fuera de la contienda ante los Guardians de Cleveland, partido que se disputa el domingo en la noche.

¿Qué factores podrían atribuirse a esta cadena de sorpresas? ¿Simples intangibles muy comunes en el béisbol o asuntos relacionados al formato que se implementó para este año?

Para esta temporada, Major League Baseball aprobó el uso de un nuevo sistema de clasificación donde 12 equipos -y no diez- avanzaron a los playoffs. Por cada liga, los dos equipos campeones de división con mejor récord avanzaron directo a la Serie Divisional, cogiendo un ‘bye’, mientras el tercer líder divisional tuvo que jugar en una serie de comodín junto a los tres wild card.

Los equipos que adquirieron ‘bye’, entiéndase los Yankees y los Astros por la Liga Americana, y los Dodgers y Braves por la Nacional, tuvieron que esperar cuatro días en lo que se dilucidaron las series de comodín.

Los dos equipos que cogieron bye de la Nacional terminaron eliminados en la Serie Divisional, mientras que los Yankees están al borde de la eliminación.

Edwin Rodríguez, un ex dirigente nacional y de las Grandes Ligas, opinó que aunque los fanáticos del béisbol han podido disfrutar de ver equipos que no son favoritos en el papel superarse y avanzar en los playoffs, el novedoso formato no es positivo para el béisbol.

“Los fanáticos del béisbol nos disfrutamos buenos juegos en cualquier momento. Ver equipos que no son los favoritos por los expertos, seguir avanzando, siempre es bueno para el juego”, dijo Rodríguez a El Nuevo Día.

“Pero, el añadir un elemento intencional con el nuevo formato, que afecte el resultado en el terreno, nunca es atractivo. Ese es el caso de los Dodgers, Braves y hasta los Yankees, que tuvieron que esperar inactivos por cinco días antes de tirarse al terreno de nuevo. No es casualidad que dos de estos cuatro equipos que dominaron la temporada regular ya están eliminados (Dodgers y Bravos), y otro a punto de hacerlo (Yankees)”, evaluó Rodríguez.

El dirigente de los Braves, Brian Snitker, y el entrenador físico conversan con el lanzador Charlie Morton en la segunda entrada del partido del sábado ante Filadelfia. (Matt Slocum)

Tanto Los Ángeles como Atlanta perdieron en cuatro juegos sus series ante unos aguerridos y determinados rivales que vinieron calientes de sus respectivas series de comodín. San Diego venció en su serie de comodín a los Mets, mientras que Filadelfia hizo lo propio con San Luis.

“Algunos dirán que lo que es igual no es ventaja, pero con este formato ese no es el caso. Esta inactividad es intencional por parte de la MLB. Es por esto por lo que la Asociación de Jugadores no estaba de acuerdo con estos cambios, y hasta fue un factor importante y de tranque en las negociaciones del último acuerdo”, recordó Rodríguez.

“Estos nuevos cambios no creo que sean negativos para el béisbol, pero si estoy seguro de que positivos no lo son. No me sorprendería que la Asociación de Jugadores estén atendiendo este asunto tan pronto termine la Serie Mundial. Inclusive una Serie Mundial entre los Padres y los Guardianes no sería muy atractiva para la audiencia de la MLB”, continuó Rodríguez.

El martes la Serie de Campeonato de la Liga Nacional se pondrá en marcha entre San Diego y Filadelfia a un máximo de siete desafíos. La misma comenzará en el Petco Field de los Padres.

En la Americana, los Astros que ahora tendrán ventaja local en el caso de que lleguen a la Serie Mundial, esperan por el ganador entre Cleveland y los Yankees.