Venta en las Grandes Ligas: logran acuerdo valorado en $1,725 millones por los Orioles de Baltimore

David Rubenstein, cofundador del Carlyle Group Inc., ha llegado a un acuerdo para comprar los Orioles de Baltimore en $1,725 millones, según una persona enterada de la negociación.

La fuente habló el martes con The Associated Press a condición de permanecer en el anonimato, porque el acuerdo no se ha anunciado. Rubenstein, originario de Baltimore, asumirá como dueño controlador del equipo, y ha integrado un grupo de inversión que incluye a Michael Arougheti, cofundador de la empresa Ares.