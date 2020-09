Fue un día inolvidable para el receptor puertorriqueño Víctor Caratini.

Detrás del plato llevó con maestría los pitcheos de Alec Mills en ruta a un juego sin hits ni carreras. Y con el madero aportó con tres remolcadas en la victoria de los Cubs de Chicago 12-0 sobre los Brewers de Milwaukee.

Caratini entró la los libros de historia el domingo cuando se convirtió en el octavo receptor puertorriqueño en recibir un juego sin hits ni carreras en las Grandes Ligas.

“Fue un día tremendo. Pasar por esa bonita experiencia con Mills. Estoy supercontento”, dijo Caratini a El Nuevo Día.

Mills estuvo en total control de los bateadores contrarios en su joya monticular. Realizó 114 lanzamientos, ponchó a cinco bateadores y dio tres boletos gratis.

PUBLICIDAD

Caratini, quien se desempeña como segundo receptor en los Cubs, indicó que salvo el primer episodio, su lanzador estuvo dominante.

“En el primer inining no estaba localizando la recta. Entonces ahí hablamos y cambiamos un poquito el plan que teníamos. El tiene un buen sinker y entonces nos fuimos con el sinker y su curva”, recordó.

“Entonces como en la cuarta o quinta comenzó a conseguir las cuatro costuras y de ahí para allá lo que hicimos fue atacar. Cuando conseguimos la ventaja 5-0 lo que hicimos fue atacar a los bateadores temprano. Gracias a Dios pudimos salir adelante con eso”.

Caratini admitió que alrededor de la séptima entrada y a medida que observaba la pizarra comenzó a sentirse un poco más ansioso.

Alec Mills -al centro- se abraza con el receptor boricua Víctor Caratini y otros compañeros luego de completar la gesta. (TANNEN MAURY)

Pero tanto él como Mills mantuvieron el enfoque hasta poder completar la gesta.

“Cuando llegamos a la séptima y yo miraba la pizarra y me decía: ‘no hemos permitido hits’ -. Igual en la octava. Pero cuando llegas a la novena te entra un poco la ansiedad. Ellos trajeron dos bateadores del banco que no los conocíamos. No estaban en el line up de hoy. No habíamos hablado de ellos sobre reportes”.

“Entonces pensamos que esa gente saliendo del banco salieran agresivos y nos dañaran el juego, pero pudimos controlar eso y todos nos salió bien”.

Con dos outs en la novena, Jace Peterson bateó un roleta dura, pero de frente a un Javier Báez que estaba bien colocado para completar el juego sin hits ni carreras.

“ Tirar el 'no hitter 'y además poder hacer el trabajo en la ofensiva fue perfecto para mí. Esto es algo bien bonito para mí y para Mills también ” Víctor Caratini / receptor de los Cubs

“Tan pronto yo vi la bola que salió pal medio yo sabía que Javy estaba allá atrás. Yo sabía habíamos hecho el ‘no hitter’ porque estaba ahí. Fue un día espectacular”, agregó un orgulloso Caratini.

PUBLICIDAD

“Ganar ese juego de hoy era lo más importante para seguir al frente en nuestra división para tener una mejor posición en los playoffs. Entonces tirar el 'no hitter 'y además poder hacer el trabajo en la ofensiva fue perfecto para mí. Esto es algo bien bonito para mí y para Mills también”.

Caratini pasa a formar parte de una lista de ocho receptores boricuas en recibir juegos sin hits. Anteriormente lo hicieron Eliseo Rodríguez (Nolan Ryan, 1975), Javy López (Kent Merker, 1994), Iván Rodríguez (Nolan Ryan, 1994, y Justin Verlander, 2007), Jorge Posada (David Wells, 1998), Geovanni Soto (Carlos Zambrano, 1998), Ramón Castro (Mark Buehrle, 2009), Martín ‘Machete’ Maldonado (Varios lanzadores, 2019).

“Orgulloso de estar en esa lista”, concluyó Caratini, quien promedia .253 en lo que va de campaña.