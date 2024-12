Vladimir Guerrero, Jr., no le presta atención a los rumores de cambio en Toronto: “Que pase lo que tenga que pasar”

Humacao - El inicialista de los Blue Jays de Toronto , Vladimir Guerrero, hijo , calificó de rumores las informaciones que, desde verano, apuntan a que podría ser canjeado del equipo debido a que ambas partes no han llegado a un acuerdo de extensión de contrato.

El también hijo del Salón de la Fama Vladimir Guerrero, padre, reconoció que no ha conversado con la gerencia de la franquicia canadiense y que no siente nervios por la negociación.

De acuerdo a una información del reconocido periodista especializado en béisbol de ESPN, Jeff Passan, la posible extensión de contrato de Guerrero Jr. no rebasaría la cifra de los $300 millones, porque el mercado de los primera base en las Mayores se ha devaluado.

“Nervioso, nunca. Aquí te pagan por un juego que tú amas, y yo amo el deporte y no me siento nervioso porque obviamente amo el juego. Sé que las cosas van a salir bien”, insistió.

“La alimentación es lo más importante. Ya a este punto lo que me falta es, para el punto que yo quiero, lo que me falta es perder tres libras. Y obviamente estamos en diciembre, faltan tres meses todavía. Pero estamos poco a poco y haciendo muchas cosas que antes no hacía como flexibilidad y cosas así, pero todo va bien, marcha bien”, sentenció.