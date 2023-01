Yacksel Ríos tiene muy claro lo que quiere hacer en marzo próximo en medio de los campos primaverales de las Mayores.

Y ya se lo dejó saber a su nueva organización, los Braves de Atlanta, con quienes firmó en pasados días un contrato de liga menor con invitación a ‘spring training’ en busca de un espacio en el róster final.

En caso de ser incluido en la plantilla de 30 jugadores de Puerto Rico, el relevista derecho de los Criollos de Caguas confirmó que estará disponible para actuar en el Clásico Mundial de Béisbol desde el 11 de marzo.

“Ya le dejé entender a la gente de Atlanta que mi prioridad será representar a Puerto Rico si surge la oportunidad. Ahora mismo no sé si voy a estar en el equipo, pero si me escogen, voy a estar representando a mi país en el Clásico”, dijo el exgrandesligas a El Nuevo Día.

“Sería un sueño estar en el Clásico. En el anterior (2017) no estuve en el equipo. Me encantaría estar, esta vez, porque no hay mayor orgullo que representar al país de uno”, abundó.

El nombre de Ríos fue incluido en el listado preliminar de 50 jugadores. El 7 de febrero, el gerente general Joey Solá deberá entregar el elenco final. Ríos dijo que ha tenido conversaciones con Solá.

En 2021, Yacksel Ríos lanzó en las Mayores con los Red Sox de Boston. (Steven Senne)

Ríos debería ocupar un espacio en el cuerpo de lanzadores de la novena. Es uno de los brazos más potentes en la isla. Su recta alcanza las 98-99 millas. Y esta temporada regular con los Criollos dominó a su antojo a la oposición.

Fue el líder de victorias con 7-0, al tiempo que registró una tacaña efectividad de 0.65 en 27.2 entradas. Solo otorgó cuatro boletos gratis con 34 ponches.

En el béisbol organizado, Ríos, de 29 años, estuvo con la organización de los White Sox de Chicago en las Menores en la pasada campaña. Una hernia limitó su participación a 30 apariciones en Triple A. Tiró 33 innings y tuvo efectividad de 4.91 con marca de 4-3.

Ríos fue dejado en libertad en agosto por los White Sox. Y aprovechó los siguientes meses para trabajar su mecánica en el estado de Florida con el exlanzador dominicano, Pedro Beato.

“Conocí a Pedro en las Menores con los Phillies cuando él ya era un veterano. Trabajé con él la mecánica de tres a cuatro veces la semana. La idea fue regresar a lo básico. Localizar mejor los pitcheos y colocar mi brazo en una posición más circular y no tan abajo. Estuve con él, los meses de agosto, septiembre y parte de octubre antes de integrarme a Caguas”, contó.

Y Ríos, sencillamente, estuvo sensacional en la fase regular. Y espera que esta mejoría en su mecánica le ayude a establecerse en el mejor béisbol del mundo.

Natural de Gurabo, Ríos fue reclamado por Filadelfia en el sorteo de novatos de 2011. Y debutó en el equipo grande en 2017. Estuvo con los Phillies hasta el 2019, antes de ser colocado en ‘waivers’ y ser reclamado por los Pirates de Pittsburgh.

En 2020 lanzó apenas cuatro entradas con los Pirates y en 2021 dividió su participación con Seattle y Boston, totalizando 27.1 entradas con efectividad de 4.89 y 23 ponches.

En total en su carrera acumula 89 apariciones con 96.2 entradas y efectividad de 5.77. Tiene marca de 8-2 con 91 ponches.

Ahora tratará de ganarse un puesto en el bullpen de los Braves.

“La meta es establecerme en las Grandes Ligas. Pienso que tengo el talento para estar ahí”.