San Francisco — Wilmer Flores conectó un grand slam en el primer inning e igualó la marca más alta de su carrera con seis carreras impulsadas cuando los Giants de San Francisco salieron de su depresión ofensiva y derrotaron hoy, sábado, 13-7 a los Cardinals de San Luis para poner fin a una racha de cinco derrotas consecutivas.

En un día enque los Giants honraron al exreceptor Buster Posey en una ceremonia previa al juego, Mauricio Dubón y Darin Ruf también conectaron jonrones.

El receptor de los Cardinals, Yadier Molina, alcanzó las 1,000 carreras impulsadas en su carrera. Dylan Carlson agregó un jonrón de tres carreras, pero San Luis cometió tres errores y puso fin a su racha de tres victorias consecutivas.

Logan Webb (4-1) ponchó a siete en cinco entradas desiguales para permanecer invicto en sus últimas 17 aperturas en Oracle Park. Permitió cuatro carreras y ocho hits mientras lanzaba alrededor del tráfico la mayor parte de la tarde.

San Francisco había anotado un total de cinco carreras en sus cuatro juegos anteriores antes de atacar a Steven Matz (3-2) con tres jonrones en las dos primeras entradas.

El primer grand slam de Flores desde 2017 borró una desventaja de 1-0 y se produjo después de que Matz caminó a dos de los primeros tres bateadores. Flores también tuvo un elevado de sacrificio en el cuarto y una base por bolas con las bases llenas en el octavo.

Dubón y Ruf conectaron series de dos carreras cada uno en la segunda entrada.

Matz fue sacudido por los Giants en su salida más corta de la temporada. El zurdo de los Cardenales permitió ocho carreras y cinco hits en tres entradas, lo más alto de su carrera, elevando su efectividad a 7.01.

El sencillo de Molina en el segundo lo convirtió en el octavo receptor principal en la historia de la MLB en alcanzar los 2,000 hits y las 1,000 carreras impulsadas. El último en hacerlo fue Iván Rodríguez, que se retiró tras la temporada 2011.

Bebo Pérez sale de juego por lesión

Cincinnati — Josh VanMeter tuvo una sola sensación cuando se le informó repentinamente que los Pirates necesitaban colocarlo como receptor.

“Puro pánico”, reconoció.

El catcher de emergencia de Pittsburgh la pasó mal en su primera aparición detrás del plato desde que era un adolescente, y los Reds de Cincinnati aprovecharon para cortar una racha de nueve derrotas, al imponerse 9-2 a los Piratas hoy, en el primer juego de una doble cartelera.

Por la noche, Ke’Bryan Hayes bateó un jonrón de dos carreras, mientras que Yoshi Tsutsugo y el venezolano Diego Castillo sacudieron jonrones seguidos. Pittsburgh se impuso por 8-5 para una división de honores en la doble tanda.

VanMeter no jugó el segundo encuentro, tras su aventura del primero en la receptoría.

“Es parte del trabajo. Ellos me pidieron hacerlo y yo lo hice hasta donde lo permitieron mis capacidades. No me sentí tan mal ahí”, dijo Van Meter. “Pero ojalá que no tenga que hacerlo de nuevo”.

Tyler Stephenson estrelló una pelota bateada de foul en la máscara de VanMeter. Y en la octava entrada, con las bases llenas, rompió el empate mediante un doblete que encendió un ataque de siete anotaciones.

El puertorriqueño Roberto “Bebo” Pérez, catcher titular de los Pirates, tuvo que ser auxiliado para salir del terreno debido a una lesión en el tendón de la corva izquierda tras caer mientras avanzaba a segunda base en la parte alta de la octava.

Andrew Knapp, el suplente, fue expulsado por el umpire Will Little en la sexta, por hacer reclamos desde el dugout.

Esto dejó a VanMeter como la mejor opción de los Pirates —recientemente el segunda base/jardinero había recordado que la última vez que jugó como catcher tenía 14 o 15 años.

Van Meter, de 27 años y quien inició su carrera con Cincinnati en el 2019, está en su primera temporada con los Pirates. Cambió de segunda base a receptor para iniciar la octava, e hizo lo que pudo.

Su compañero de batería Will Crowe (1-2) cargó con la derrota. El triunfo fue para Lucas Sims (1-0).

En el segundo duelo, Heath Hembree (2-0) ganó como relevista y David Bodnar se apuntó su cuarto rescate. Phillip Diehl (0-1) cayó en labor de relevo.

En el primer juego, por los Pirates, el venezolano Diego Castillo de 3-1. Pérez de 3-2 con una anotada.

No hubo latinoamericanos al bate por los Rojos en ninguno de los partidos.

En el segundo encuentro, por los Piratas, el venezolano Castillo de 4-2 con una anotada y una producida.

Miguel Cabrera sacudió un doble en la tercera entrada y se unió a Hank Aaron y Albert Pujols como los únicos jugadores en la historia con al menos 3,000 hits, 500 jonrones y 600 dobles. (David J. Phillip)

Miguel Cabrera y Dusty Baker hacen historia

Houston — José Altuve consiguió un jonrón en los albores del encuentro y Michael Brantley añadió un triple de dos carreras en el octavo inning para que los Astros de Houston hilaran su sexto triunfo, su mejor racha de la campaña, tras superar hoy 3-2 a los Tigers de Detroit.

Por los Tigers, el venezolano Miguel Cabrera sacudió un doble en la tercera entrada y se unió a Hank Aaron y Albert Pujols como los únicos jugadores en la historia con al menos 3,000 hits, 500 jonrones y 600 dobles.

Cabrera, quien llegó a 3,000 imparables el 23 de abril, empujó dos carreras con ese doble. Rebasó por una a Frank Robinson, para ocupar el décimo noveno sitio en la lista de todos los tiempos, con 1,813 remolcadas.

La victoria fue la número 2,004 de Dusty Baker como manager. Rebasó así las 2,003 de Bruce Bochy y se convirtió en el undécimo piloto con más triunfos en la historia.

Apenas el martes por la noche, Baker se había convertido también en el duodécimo manager en la historia con 2,000 triunfos. Ningún piloto negro había alcanzado ese hito.

Los Astros perdían por 2-1 en la octava entrada cuando el venezolano Altuve pegó un sencillo con un out. Anotó gracias a un triplete de Brantley por el jardín derecho, para igualar la pizarra.

Detroit dio un boleto intencional al cubano Yordan Álvarez, con dos outs, antes de que Michael Fulmer (1-1) expidiera una base por bolas a otro pelotero de la isla, Yuli Gurriel, para llenar las bases.

Otro pasaporte a Kyle Tucker permitió que Brantley anotara para colocar a Houston arriba por 3-2.

El dominicano Bryan Abreu (1-0) lanzó en blanco el octavo capítulo para llevarse el triunfo. El taponero Ryan Pressly dio trámite perfecto a la novena entrada para llegar a cuatro salvamentos.

Por los Tigers, los puertorriqueños Javier Báez de 5-2 con una anotada. Willi Castro de 4-1. El venezolano Miguel Cabrera de 4-1 con dos impulsadas. El dominicano Jeimer Candelario de 4-2.

Por los Astros, el venezolano Altuve de 4-2 con dos anotadas y una empujada. Los cubanos Álvarez de 2-0, Gurriel de 3-0, Aledmys Díaz de 1-0. El dominicano Jeremy Peña de 4-1. El puertorriqueño Martín Maldonado de 2-0.