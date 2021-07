El receptor puertorriqueño Yadier Molina y su agente Melvin Román indicaron el miércoles que esperan llegar a un nuevo acuerdo con los Cardinals de San Luis para jugar en 2022 antes de que acabe la actual temporada de Grandes Ligas.

Molina se encuentra en Puerto Rico durante el receso del Juego de Estrellas de las Mayores y el miércoles asistió al partido de los Vaqueros de Bayamón frente a los Cariduros de Fajardo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) para entregar los anillos del campeonato 2020. Molina, quien cumplió 39 años el martes pasado, es apoderado de la franquicia desde el año pasado.

Luego del partido en un aparte con la empresa, expresó que Román ya se dio “el primer café” con la organización para lograr u nuevo pacto.

“No hay avance. Solo empezaron el diálogo. Melvin tiene más detalles. Todavía no hay nada. Tomándose unos cafecitos. Estoy tratando de no pensar en eso. Quiero alejarme de eso y concentrarme en la pelota. Por mí juego 20 años más pero el cuerpo no te lo permite”; dijo Molina.

Román se unió a la conferencia de prensa y dio más detalles de las charlas con la novena que adelantó el pasado 6 de julio a El Nuevo Día.

“Tuvimos hace semanas conversaciones básicas donde ambas expresamos nuestro interés de tratar de hacer algo para la temporada 2022, y tal vez un año más. Retomaremos conversaciones en unas semanas y veremos si se logra un pacto. Con el mismo deseo trataremos lograrlo y si no se logra con el mismo deseo regresamos a la agencia libre. Pero la misión es que llegar a un acuerdo para que Yadi termine su temporada en San Luis. Debería concretarse (antes de que acabe la temporada)”, informó Román.

Luego de terminar un contrato de tres temporadas por $60 millones, Molina entró a la agencia libre y no fue hasta febrero que llegó a un trato de un año y $9 millones para regresar con la franquicia donde ha jugado toda su carreras en las Grandes Ligas. En la espera, Molina volvió a jugar en la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente con los Atenienses de Manatí y los Criollos de Caguas, y participó en la Serie del Caribe de en México.

Este año, Molina se ha mantenido en forma con promedio de .257, ocho jonrones y 40 carreras remolcadas en 51 partidos. Detrás del plato, el nueve veces Guante de Oro ha visto un deterioro en su defensa, retirando el 40.7 por ciento de los corredores que deciden robar base, líder en la Liga Nacional.

“Esa es la mentalidad. Vamos mes por mes. A esta edad hay que cuidarse de las lesiones. Ahora mismo estoy resentido con una cosa en el pie pero puedo jugar con eso. Eso no me va hacer más rápido pero sí, me siento bien saludable y espero en Dios que podamos jugar un añito más”, dijo Molina.

/ Molina, que compró la franquicia el año pasado, puso como prioridad su presencia en la Ciudad de Chicharrón después de anunciar que no jugaría el martes en el Juego de Estrellas de las Grandes Ligas en Colorado . (David Villafañe Ramos)

En la foto Javie Mojica nos muestra su sortija de campeonato. (David Villafañe Ramos)

“Estoy más que contento, más que bendecido de estar aquí frente a todos ustedes. El aplauso no es para mí, sino a estos caballos que nos trajeron el campeonato número 15”, dijo Molina. (David Villafañe Ramos)

Los Vaqueros ganaron su título número 15, la mayor cantidad en la historia del BSN, el pasado noviembre en la “burbuja” . (David Villafañe Ramos)

Con el trofeo en medio de la cancha, los jugadores, cuerpo técnico y gerencia de los Vaqueros fueron presentados para luego pararse en una pequeña tarima. Con las luces apagas y con pirotecnia, Molina hizo su entrada al tabloncillo junto a su esposa, Wanda Torres. (David Villafañe Ramos)

En la foto, Daniel Rodríguez junto a Molina tras recibir su sortija. (David Villafañe Ramos)

En la foto, Javier Mojica y Molina. (David Villafañe Ramos)

En la foto, Ismael Romero y Yadier Molina. (David Villafañe Ramos)

Espera despertar de San Luis

Los Cardinals, luego de un sólido inicio de campaña, bajaron al cuarto puesto de la División Central de la Nacional con marca de 44-46, a ocho juegos de los líderes Brewers de Milwaukee.

Molina espera una mejoría para la segunda parte y que el equipo explore el mercado de cambios antes de la fecha límite el 30 de julio.

“Tenemos que jugar un mejor béisbol. Pienso que el béisbol de San Luis se ha perdido un poquito en cuestión de mover el corredor y tocar la bola. Pienso que perdimos eso en la primera mitad. Consistencia en cuestión de eso. La división está muy dura. Milwaukee tiene un buen equipo y lo sabemos. Cincinnati está metiendo mano. Siempre he dicho que en la pelota todo puede pasar y faltan 70 juegos, que eso es un mundo. Vamos a ver qué paso. Espero que regresemos y juguemos con mayor consistencia”, analizó.

“En los 18 años que llevo en San Luis siempre hemos buscado a alguien antes de la fecha límite de cambios. Espero que hagan un movimiento para ayudar el equipo”, agregó.

San Luis recibe el viernes a los Giants de San Francisco.

Molina decidió no jugar el martes en el Juego de Estrellas en Colorado en lo que fue su décima selección al clásico de mitad de temporada para cumplir su palabra con los Vaqueros.

Se tiene que jugar limpio

Sobre la nueva norma en las Mayores implementada el mes pasado para revisar a los lanzadores de que no tengan sustancias prohibidas en sus guantes y gorras, Molina se limitó a contestar que el béisbol se tiene que jugar limpio.

“Mi opinión en cuestión de eso es que el béisbol se tiene que jugar limpiamente. Nosotros no usamos un corcho en el bate porque es ilegal, así que el pitcher no puede usar pega porque es ilegal. MLB y los umpires están siendo más fuerte en eso y hay que aceptarlo. Uno como jugador tiene que hacer ajustes. Independientemente de eso, uno trabaja para MLB. Si ellos deciden que es ilegal, no puedes hacerlo”