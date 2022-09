San Luis - Yadier Molina conectó un jonrón de dos carreras mientras que Albert Pujols se quedó sin hits en su búsqueda de llegar a los 700 jonrones, y los Cardinals de San Luis derrotaron el sábado 5-1 a los Reds de Cincinnati en el primer juego de una doble cartelera.

Pujols comenzó en primera base y bateó segundo por primera vez esta temporada. Se fue de 3-0 con dos bases por bolas en sus dos primeras apariciones en el plato. La multitud de 46,678 aficionados que que llenó a capacidad el Busch Stadium, abucheó ruidosamente ambas bases por bolas.

El mánager de San Luis, Oliver Mármol, dijo que jugar con Pujols con tanta frecuencia es una obviedad a pesar de su edad de 42 años.

“Cuando pones una alineación ganadora, él está en ella”, dijo Mármol. “No es una cuestión de si nos enfrentamos a un zurdo o un derecho. Está ahí porque está haciendo un buen trabajo contra todos. Ahora solo es cuestión de descansarlo para asegurarnos de que esté fresco”.

Pujols conectó el jonrón número 698 de su carrera durante la victoria del viernes por la noche 6-5 sobre Cincinnati. Está bateando .317 (45 de 142) con 15 jonrones y 35 carreras impulsadas en 48 juegos desde el 10 de julio.

Tommy Edman conectó tres hits para los Cardinals, líderes de la División Central de la Liga Nacional. Paul Goldschmidt y Brendan Donovan impulsaron una carrera cada uno.

La doble cartelera estaba programada después de la suspensión por lluvia del 17 de julio. Es la sexta doble cartelera para los Cardinals esta temporada y la número cinco para los Reds.

TJ Friedl conectó un doble productor en el séptimo para dar cuenta de la única carrera de Cincinnati. Mike Minor (4-12) dio cinco bases por bolas en tres entradas y permitió cinco carreras y cinco hits.

“Estaba luchando contra mi control”, dijo Minor. “Simplemente no podía lanzar donde quería. Estaba tratando de lanzar strikes pero obviamente no podía. Si no puedes lanzar un strike, es difícil sacar a los muchachos”.

Los Reds perdieron por octava vez en nueve juegos.

El receptor boricua lleva solo cinco jonrones en 2022, su última campaña. (Scott Kane)

“Pensé que le pegamos duro a algunas pelotas, pero su defensa hizo buenas jugadas en los jardines”, dijo el manager de Cincinnati, David Bell.

El lanzador derecho de San Luis, Dakota Hudson (8-7), lanzó pelota de seis hits en ocho entradas, la mayor cantidad de su carrera, en su primera apertura en Grandes Ligas desde el 30 de agosto.

“Eso es lo que hemos estado buscando todo el año”, dijo Mármol. “Supereficiente. En general, eso es exactamente lo que hemos estado esperando. Salida legítima”.

Hudson fue enviado a Triple-A Memphis el 5 de septiembre.

“He estado tratando todo el año para estar en una posición que nos ayude a ganar”, dijo Hudson. “Tuve que tener esa charla mental conmigo mismo y decir eso es lo que vamos a hacer. El viaje de cuatro horas a Memphis es el momento perfecto para ello. Por mucho que lo odiara y me enojara, tal vez me ayude a pasar página”.

Los Cardinals saltaron al frente con dos carreras en el segundo. Edman conectó sencillo a Donovan y Goldschmidt impulsó a Molina con una base por bolas con las bases llenas. Fue la base por bolas número 14 de los Reds con el tránsito congestionado en esta temporada, la segunda mayor cantidad en la MLB.

Molina conectó su quinto jonrón en el tercer inning, un batazo al jardín izquierdo que coronó una entrada de tres carreras.

“Le tiré un bola rápida (de práctica de bateo)”, dijo Minor. “Pude haber sacado ese out”.

Fue el tercer jonrón de Molina en septiembre, luego de conectar solo dos en toda la campaña, en la que estuvo poco más de un mes fuera por lesión.

“Ha hecho un buen trabajo”, dijo Mármol. “Su enfoque es lo que tiene que ser. Está usando todo el campo. Está eligiendo sus lugares para hacer daño”.

Pujols hizo la aparición número 1,653 de su carrera en una victoria del equipo, empatando a Stan Musial (1941-63) en el cuarto lugar en la historia de la MLB. Las dos bases por bolas de Pujols le dieron 999 con los Cardinals y 1,369 en total.