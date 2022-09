Transcurrieron más de 20 minutos concluido el partido para que el trofeo de campeonato del Béisbol Superior Doble A llegara a las manos del dirigente de los Toritos de Cayey Juan “Igor” González.

Primero, el exjugador de Grandes Ligas celebró el título en el terreno del Estadio Pedro Montañez con sus jugadores para luego felicitar a cada uno de los integrantes de los Peces Voladores de Salinas por una gran serie.

Tras posar para fotos con fanáticos y atender a la prensa presente, la copa fue entregada al mentor, quien de inmediato la levantó hacia los cielos, la besó y gritó: “¡Qué buenos es ganar!”.

González atraviesa por su mejor momento como piloto en la pelota dominguera, conquistando el sábado su segundo cetro tras la victoria 7-2 sobre Salinas en un séptimo y decisivo choque.

PUBLICIDAD

Venía de ganar el campeonato con los Grises de Humacao el año pasado para acabar con una sequía de 60 años en la franquicia del este de la isla. El dato lo convierte en apenas el segundo mánager en ganar títulos de forma consecutiva con distintos equipos, detrás de Víctor “Vitín” Meléndez, ambos de Vega Baja.

“La gloria y la honra a Dios en los cielos porque siempre me ha acompañado y no me ha dejado solo. Gracias a este grupo de muchachos jóvenes que, desde el principio que yo llegué aquí, dieron la milla extra. Hoy, gracias a Dios, somos los campeones. Gracias a la gran fanaticada que nos apoyó en todas partes”, dijo González, de 52 años, mientras caía una llovizna en medio de la fiesta.

“Es un privilegio. Hoy, se escribe en una página de los libros de la historia porque empaté con un compueblano mío al ganar campeonatos consecutivos en equipos diferentes. Él lo está viendo en la gloria y nosotros lo estamos celebrando aquí. Gracias a mi esposa, familia, a mi papá por ahí y a mis amigos buenos que siempre me apoyan. A celebrar porque fue una temporada larga y ardua. Logramos el objetivo”, agregó.

Ayudar a los Toritos a ganar su cuarto campeonato en su historia, primero desde 2018, no estaba en el libreto. La idea era que González permanecería en Humacao para defender el título pero diferencias con la gerencia provocaron su salida antes de iniciar la temporada. Tomó las riendas de Cayey luego de un arranque de 0-2 en la temporada regular y lo guió a ganar la Sección Central para ingresar al Carnaval de Campeones.

PUBLICIDAD

Contra Salinas en la final, se vieron abajo en la serie 2-0 antes de ganar tres encuentros consecutivos para el sábado completar la remontada en un choque crucial.

“Uno no sabe los propósitos que Dios tiene con uno. Me trajo aquí con 0-2. Llegamos primeros (en la Sección). Un 0-2 comenzando la final y ganamos el campeonato. Yo he sido fiel a Dios. Gracias a Él por todo. Yo lo que traje a este equipo fue unión, una familia, no hacer más de lo que pudiéramos hacer porque el equipo más completo en Puerto Rico es este y lo demostramos esta noche con el campeonato. Que jugaran duro. No hay control de lo que va a suceder pero no se podía apretar el botón del pánico porque, cuando tienes un gran equipo, el béisbol es de alta y bajas y cogimos la ruta ganadora”, señaló.

González besa el trofeo de campeonato de la Doble A. Foto- Miguel Rodríguez (ELNUEVODIA.COM)

En los últimos cuatro años, parece que todo lo que González toca se convierte en oro. Como también dirigente de la Selección Nacional, se colgó medallas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018 y los Juegos Panamericanos de Lima 2019. El dos veces Jugador Más Valioso del a Liga Americana de las Grandes Ligas descarta que su éxito tenga que ver con suerte.

“Me lo disfruto. Es un privilegio trabajar con los jóvenes. Llevarle ese conocimiento en mi larga carrera que tuve a nivel de Grandes Ligas. Compartir con ellos. Mucha gente me dice “la magia”. Yo no tengo magia ninguna. Los que juegan son los muchachos. Yo no hago milagros. Milagros hace Dios. Simplemente, les llevo el mensaje y ellos ejecutan. Los hicieron perfectamente porque somos ganadores en la noche de hoy”, indicó.

PUBLICIDAD

González no descarta un regreso como dirigente de los Toritos el año que viene para defender el campeonato. Antes de sentarse en la mesa de negociaciones, vale primero celebrar la gesta.

Fuera de la Doble A, González pasará a dirigir a la Selección Nacional Sub-23 en un torneo en China Taipéi en octubre. Más adelante, está el Clásico Mundial de Béisbol en marzo 2023. Con el equipo de Puerto Rico, confirmó fungirá como coach.

La Federación Puertorriqueña de Béisbol anunciará el 15 de septiembre el cuerpo técnico de la novena boricua, subcampeona en las ediciones de 2013 y 2017. González estuvo como entrenador en el pasado torneo.

“Vamos a estar ahí también con las 10 letras (Puerto Rico), que eso pesa más que una camisa de Grandes Ligas. Mi patria y me honra estar ahí. A todo el personal del presidente José Quiles, gracias porque este torneo fue de una altura increíble y, al pasar de los años, subirá el nivel”, dijo.