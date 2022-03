Kansas City, Missouri - Los Royals de Kansas City firmaron el miércoles al seis veces Todos Estrellas Zack Greinke con un contrato de $13 millones para esta temporada, reuniendo al derecho con el club que lo seleccionó en la primera ronda del sorteo hace dos décadas.

Greinke también puede ganar hasta $2 millones en bonos por desempeño, dijo a The Associated Press una persona familiarizada con los términos, que habló bajo condición de anonimato porque no fueron revelados.

Greinke, de 38 años, fue la sexta selección general de los Royals en el draft amateur de 2002. Debutó en Grandes Ligas en 2004 y pasó sus primeras seis temporadas con el club, ganando el premio Cy Young durante su destacada temporada de 2009. Fue cambiado a los Brewers al año siguiente por un paquete de jugadores que formaron la base del equipo de los Royals que ganó el campeonato de la Liga Americana en años consecutivos.

Greinke pasó poco más de una temporada en Milwaukee antes de que lo cambiaran a los Angels, luego pasó tres temporadas en la ciudad con los Dodgers, donde terminó segundo en la votación del Cy Young en 2015. Greinke pasó a lanzar cuatro temporadas para los Diamondbacks, con quienes firmó un contrato por seis años y $206.5 millones antes de ser cambiado a Houston en 2019 y pasar allí las últimas tres temporadas con los Astros.

Tuvo marca de 11-6 con efectividad de 4.16 y un juego completo en 29 aperturas para Houston la temporada pasada.

Greinke tiene 219 victorias en 18 años en las Grandes Ligas, siete detrás de Justin Verlander entre los lanzadores activos, y necesita solo 191 ponches para llegar a los 3,000 en su carrera. Greinke también es seis veces ganador del Guante de Oro.

Los Royals crearon espacio para él en la lista de 40 hombres el miércoles al colocar al relevista Tyler Zuber en la lista de lesionados de 60 días con una molestia en el hombro derecho.

Greinke dejó a los Royals como una estrella prometedora que acababa de llegar a sus mejores años, y regresa para proporcionar un liderazgo veterano para una rotación que figura entre las más jóvenes del béisbol. Brad Keller había sido el principal abridor a los 26 años, mientras que Brady Singer, Kris Bubic, Daniel Lynch, Carlos Hernández y Jackson Kowar son aún más jóvenes.

La movida para firmar a Greinke se produjo horas después de que los Royals cambiaran al zurdo Mike Minor a los Reds por el relevista Amir Garrett el miércoles.