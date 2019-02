Aunque tuvo dos legendarios duelos con Alfredo “El Salsero” Escalera, el fenecido triple campeón divisional Alexis Argüello siempre mantuvo el mayor de los respetos para su rival boricua, con quien cultivó una gran amistad luego del retiro de ambos.

Así lo recordó recientemente el licenciado Luis Batista Salas, quien compartió a menudo con El Flaco Explosivo tanto en la tierra natal de Argüello, Nicaragua, como durante sus múltiples visitas a Puerto Rico.

“Alexis era una persona muy noble, y un gran amigo. Le encantaba venir a Puerto Rico y a menudo se encontraba con Escalera, a quien mencionaba como uno de sus oponentes más fuertes”, dijo recientemente Batista Salas, presidente fundador de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Alexis siempre se expresó sorprendido por la bravura y fortaleza de Escalera, sostuvo por su parte el actual presidente de la OMB, el licenciado Francisco Valcárcel Mulero.

“A menudo decía que no podía creer cómo Escalera seguía hacia adelante a pesar de los golpes que él le daba”, explicó Valcárcel. “Recuerdo que me contó que cuando venían en tren de Rímini (Italia) luego de la segunda pelea que tuvieron, se comenzó a comentar sobre hacer una tercera pelea entre ambos. Cuando escuchó el planteamiento, Alexis le dijo a Escalera: ‘la tercera la vas a pelear con tu madre’”.

El comentario hizo reír a los presentes, y representó el respeto que Argüello le tenía a Escalera como rival.

Batista Salas relató que en la última conversación que tuvo con Argüello, durante un compartir celebrado el 30 de septiembre del 2009 en un hotel de Isla Verde, el nica le habló sobre lo que sintió en el ring con Escalera.

“Alexis me dijo algo ese día sobre Escalera que no olvido. Me dijo: ‘Luis, en esa primera pelea yo le pegué tan duro a “El Salsero", que me dio miedo. Lo veía con el rostro bañado en sangre, recibiendo todos mis golpes. ¡Pero seguía hacia adelante! Yo no sabía qué más hacer”, dijo Batista Salas, citando a Argüello.

Fue el último compartir entre ambos. Un día después, ya de regreso a su patria, Argüello murió bajo circunstancias sospechosas, de un disparo al corazón.