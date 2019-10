Trujillo Alto - Wilfredo “Bimbito” Méndez salió airoso el sábado en su primera defensa del campeonato mundial peso mosca (105 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al vencer al mexicano Axel Aragón por decisión mayoritaria en una agridulce pelea estelar de la cartelera de Puerto Rico Best Boxing “Torneo de Campeones WBO” celebrado en un coliseo Rubén Zayas Montañez a medio llenar.

El combate fue detenido en el inicio del séptimo asalto por un cabezazo de Méndez a Aragón, quien no dejó de sangrar de la ceja izquierda.

Tras varios minutos en espera de la decisión en el cuadrilatero, dos jueces vieron ganar a Méndez (15-1, 5 KOs) 68-65 y 67-66. Un tercero favoreció a Aragón (13-3-1 8 KOs) 67-66.

Anunciado el resultado, Méndez se expresó desilusionado por no lucir ante sus compueblanos, a la misma vez que respetó la decisión de los médicos y los jueces.

“No tengo nada que decir contra el doctor. Su trabajo es proteger a los boxeadores ya que ha habido muchos incidentes de peleadores lastimados de más, con algunos que fallecen. La decisión tampoco la critico”, expresó Méndez a El Nuevo Día.

Al estar en desventaja en altura y alcance, el azteca salió agresivo desde el primer asalto, presionando con combinaciones a Méndez, quien lucía más estudioso y templado. Ante el acecho de Aragón, el trujillano pudo atacar por la vía de los contragolpes.

Sin embargo, la calma de Méndez le pasó factura luego de que Aragón lo alcanzó con una derecha que derribó al boricua en los segundos finales del cuarto episodio ante la sorpresa de los presentes que pedían acción.

Consiente de la peligrosidad del contrincante, Méndez apretó en el quinto asalto y logró lastimar a Aragón con combinaciones de ganchos al rostro y cuerpo, reacción que despertó a sus seguidores.

Méndez mantuvo el control en el sexto, pero el mexicano se quejó de un cabezazo y la reyerta fue detenida por unos segundos para ser verificado por el personal médico. Ante el sangrado de Aragón en el séptimo, el médico del encuentro finalizó la pelea para irse a las tarjetas de los jueces.

“Sabía que iba a hacer una pelea incómoda. Aragón es un boxeador incómodo por ser chiquito. Peleando se pone más chiquito. Me sorprendió la derecha. Pero después me levanté y puse la pelea a mi favor. Se estaba calentando la cosa y la pelea buena y dando el espectáculo que a la gente le gusta. Me molesté porque hice un campamento largo para pelear 12 asaltos. Pero nada, se dio la decisión y salimos por la puerta ancha”, declaró Méndez.

El encuentro fue una revancha ganada por Méndez el año pasado por decisión unánime en la misma instalación.