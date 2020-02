No empece a que su entrenamiento se vio afectado por los terremotos que se han sentido en la zona sur y suroeste de la isla, el púgil Carlos “Purin” Caraballo (12-0, 12 KO’s) está confiado en que defenderá con éxito su invicto este próximo sábado en el coliseo Roberto Clemente, de San Juan, cuando se mida al estadounidense Mike Oliver (26-10-1, 8 KO's).

“Cuando comenzaron los temblores, no pensé en pelear. Pensé que la cartelera no se iba a dar. Pero seguí el entrenamiento y nos movimos del sur hacia Caguas pues no estaba descansando bien, ni estaba comiendo bien”, declaró el peleador natural de Guayanilla, pueblo que se ha visto afectado por la secuencia sísmica que sacude a Puerto Rico desde diciembre

“Pero ahora me siento bien y preparado para dar lo mejor de mí, como siempre”, agregó Caraballo durante la conferencia de prensa para ofrecer detalles sobre la cartelera que protagonizará el boricua.

De hecho, Caraballo sostuvo que esta pelea era muy importante para él -precisamente- porque desea ganar para darle alegría a sus compueblanos. “Me gustaría seguir llevando gloria a mi gente. La pelea va dedicada a ellos, que han sufrido grandes daños con los terremotos”, puntualizó.

En cuanto a su preparación, explicó que se concentró en su condición física y en sus movimientos para poder durar los 10 asaltos de la pelea. “Lo que debo hacer es cuidarme de un mal golpe, ni confiarme”, analizó el atleta cuya reyerta será a ocho asaltos en las 120 libras.

El nombre de Oliver es conocido entre los fanáticos del boxeo pues en el 2011 fue derrotado por el boricua Juan Manuel “Juanma” López en una reyerta por el título Latino de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).