La derrota que despojó a Ángel “Tito” Acosta de su faja mundial minimosca (108 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) no ha impedido que el excampeón boricua se prepare con ímpetu para su combate de este jueves ante el filipino Raymond “Tornado” Tabugon, en lo que será su debut en la división mosca (112 libras).

La reyerta Acosta-Tabugon será por el campeonato vacante Internacional de la OMB.

Ese fracaso del pasado 21 de junio ante el mexicano Elwin Soto por la vía del nocaut fue enfrentado con tranquilidad por Acosta, que ya había sido vencido anteriormente por el japonés Kosei Tanaka.

“Me siento motivado con esta pelea. Fue una experiencia que pasé el 21 de junio, que perdí el título mundial. Ahora regresamos más fuertes, subí para buscar otro título en las 112 libras”, dijo el púgil durante un entrenamiento público celebrado ayer en el gimnasio municipal Félix Pagán Pintor, en Guaynabo.

El boxeador sale hacia California hoy, martes. La pelea se escenificará en el Fantasy Springs Resort Casino, en la ciudad californiana de Indio.

Acosta, que acumula foja de 20 victorias, todas ellas por nocaut, y dos derrotas, puntualizó que la pérdida que sí le causó pesar fue la de Tanaka por ser la primera. De hecho, al hablar del invicto peleador japonés, sostuvo que le gustaría enfrentarlo en las 112 libras para quitarse “esa espinita”.

“He escuchado rumores de que piensa subir de peso y dejar el título vacante, pero si no es cierto, me gustaría pelear de nuevo con él. Tengo esa espinita, aunque no me gustaría que fuera en Japón, sino en Estados Unidos”, apuntó el deportista sobre una posible reyerta con el actual campeón mundial de las 112 libras de la OMB.

¿Qué aprendiste de la derrota que te costó el título?, se le preguntó.

“Aprendí muchas cosas, era el último asalto y estaba ganando la pelea. Vi que no puedo ir a buscar el nocaut. Cualquier golpe llega y te puede lastimar. He aprendido a tener más calma”.

Asimismo, Acosta admitió que con el pasar de los meses y a la luz de incidentes como la muerte del boxeador Patrick Day cuatro días después de ser noqueado, ha aceptado la decisión del árbitro Thomas Taylor de detener esa pelea en el último asalto. En ese momento, Acosta estaba ganando en las tarjetas de los jueces con anotaciones 105-103, 106-102 y 107-101.

“Son cosas que pasan. El golpe llegó. Yo estaba bien, pero el árbitro decidió parar la pelea porque cogí un golpe que él me vio un poco mal y como han pasado muchas cosas como lo de Patrick Day, que fue una pena. Y otros peleadores que han pasado por eso. Él trato de cuidarme”, expresó.

“Yo estoy agradecido con el árbitro, con lo que hizo. Yo lo veía mal de mi parte, pero después pensé que es mejor la salud que recibir más golpes. En ese momento sí me dio coraje”, puntualizó.

Aprende cosas nuevas

De cara a este nuevo peso, en el que dice sentirse muy bien, Acosta y su equipo de trabajo han hecho cosas distintas como enfocarse aún más en su guardia para cubrirse mejor. Asimismo, trajo a su esquina al entrenador mexicano Juan Muciño. También ha practicado pasar mucho los golpes para evitar los volados de su oponente.

“Eso fue lo que me pasó en la última pelea con Elwin, que me conectó con un buen volado, y estamos trabajando eso”.