El boxeador puertorriqueño Danielito ’El Zorro’ Zorrilla defendió su invicto y -de vez- se coronó como campeón NABO interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 140 libras al vencer el sábado por decisión unánime al mexicano Jesús Pérez.

Con esta victoria, Zorrilla puso su récord en 13 victorias, 10 de ellas por nocaut, y se sobrepuso a una lastimadura en una mano. La decisión de los jueces fue de 100-89 en dos tarjetas y 98-91 en la tercera.

“Fue una pelea dura, pero me bajé del ring con mi primer campeonato, que era la meta. Hicimos el trabajo y estoy contento por ello”, dijo Zorrilla, cuya reyerta titular es parte del ‘Torneo de Campeones’ que promociona la OMB durante el mes de octubre.

“Tuve que emplearme usando mayormente mi mano izquierda desde el segundo asalto pues me lastimé un nudillo de la mano derecha cuando le pegué sólido en el primer asalto. No quise forzar una fractura, así que me mantuve haciendo puntos, peleando inteligente y salir con la victoria”, agregó el atleta

El golpe sólido al que Zorrilla hizo alusión fue un potente recto de derecha en contraataque que le conectó a Pérez (23-3, con 18 KO’s) a fines del primer asalto y que llevó al azteca a la lona en solo la segunda ocasión en su carrera.

“Pérez es un peleador agresivo y fuerte. Si le salía a boxear solamente, podía coger confianza y perseguirme aún más. Había que pararlo temprano e imponer respeto. Por eso quisimos meterle las manos desde el primer asalto para que tuviese algo de temor. No obstante, con el golpe que lo tumbé me lastimé el nudillo de mano derecha. Ahí fue que la esquina me indicó que no buscara el nocaut, que me quedara trabajando inteligente y así lo hice”, explicó.

De hecho, luego de ese derribe y de otro gancho que hizo tambalear a Pérez, el azteca se mostró bastante cauteloso en el segundo episodio.

Posteriomente, Pérez optó por atacar más los planos bajos, pero Zorrilla lo contraatacó bien en ocasiones con ganchos de izquierda y rectos al rostro que detuvieron en seco la ofensiva del azteca en el tercer episodio.

Ya en el cuarto asalto, Zorrilla buscó iniciar un poco más la ofensiva, entrando con su jab y atestanbdo por ratos su gancho derecho al costado. Aun así, Pérez no mostraba tregua y lucía deseoso de los intercambios, mientras Zorrilla lo evadía con excelentes desplazamientos y esperaba por ver huecos en la defensa del azteca para entrar limpio con su mano izquierda primordialmente.