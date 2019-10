En su primera pelea profesional, el prospecto puertorriqueño Xander Zayas (1-0, 1 KO) fulminó este sábado al estadounidense Genesis Wynn (1-1) en una de las peleas de la cartelera que protagonizaron el ex olímpico estadounidense Shakur Stevenson y el mexicoestadounidense Joet González en el Reno Sparks Convention Center, del estado de Nevada.

Zayas, de 17 años, derribó a Wynn con una veloz recta de derecha e inmediatamente le repitió la dosis, lo que obligó al árbitro a detener la pelea a los 1:24 del primer asalto.

“Me sentí súper bien. Aunque era mi debut profesional, me sentía relajado y enfocado porque sabía que habíamos trabajado duro en el gimnasio. Solamente seguí el plan de trabajo que mi equipo estableció. Tengo un gran equipo alrededor. Este es solo el comienzo”, expresó el atleta desde Nevada.

Shakur Stevenson se corona campeón mundial de la OMB

En la pelea principal de la velada, Stevenson demostró toda su habilidad boxística y neutralizó por completo la ofensiva de González (23-1, 14 KO’s) conquistar el título vacante peso pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) por decisión unánime.

De esta manera, Stevenson (13-0, 7 KO’s) se convirtió en el primer integrante masculino del Team USA que compitió en los Juegos Olímpicos de Río 2016 en conquistar un título mundial.

“Este es un gran sentimiento. Uno de los mejores sentimientos de mi vida”, dijo Stevenson luego de la pelea. “Tengo mucho respeto para Joet. Él es un gran peleador. No tengo nada en contra de él. Si él decide estar tranquilo conmigo, yo estoy tranquilo con él”, añadió.

Stevenson apuntó que ahora desea medirse con el británico Josh Warrington, campeón peso pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

“¡Josh Warrington! Tú eres campeón, ahora yo soy campeón. Hagamos esto. Quiero unificar títulos”.

Mayer dominó a Zamora

Mikaela Mayer, la ex olímpica estadounidense y ahora una de las mayores atracciones del boxeo femenino, se impuso por nocaut técnico en el sexto asalto ante la argentina Alejandra Zamora para retener su título súperpluma de la NABF.

Mayer fue agresiva desde el campanazo inicial y conectó contundentes golpes buscando terminar el combate lo más rápido posible, pero sorprendentemente Zamora aguantó todo lo que Mayer conectaba. No fue hasta finalizado el quinto asalto que la esquina de Zamora no permitió que la argentina saliera a pelear, finalizando así el combate.

“Estoy lista para el próximo reto. Quiero un título mundial”, dijo Mayer.

“Creo que por los pasados dos años he demostrado que estoy lista para un título mundial. Lo he demostrado despachando fácilmente a todas las peleadoras que me han puesto en frente. Yo sé que estoy lista”, aseguró.

Greer derrota a Nieves por decisión

El invicto contendiente peso gallo Joshua ‘Night Nigh’ Greer retuvo su cinturón Continental Americas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y capturó el título NABO de la OMB al derrotar a Antonio Nieves por decisión unánime.

Greer, quien mejoró su marca a 22-1-1, 12 KO’s, subió el nivel de intensidad a partir del sexto asalto y logró tomar control de la pelea. Greer sobrevivió una caída en el asalto final, pero se recuperó sin problemas y logró terminar el combate.

“Yo soy un campeón. Sé cómo ganar”, aseguró Greer. “Al final del día, yo me voy a mi casa como ganador, y él se irá a su casa como perdedor. Estoy listo para una oportunidad de título mundial. No importa a quien me pongan de frente, yo haré el trabajo y saldré victorioso”.

Por otro lado, el contendiente súperpluma Albert Bell (16-0, 5 KO’s) dominó a Frank de Alba de campana a campana para lograr un fácil triunfo por decisión unánime en una pelea pactada a ocho asaltos.

En su debut profesional, Jared ‘Big Baby’ Anderson (1-0, 1 KO) anotó un nocaut a los 54 segundos del primer asalto contra Daniel Infante. Anderson derribó a Infante con un sólido golpe al cuerpo y este no se logró recuperar antes del conteo del árbitro.

“¡Me sentí muy bien en mi debut profesional! Tomé el control de la pelea y dominé a mi oponente con mi jab desde la primera campana. Lo conecté con un golpe sólido y él se cayó para el conteo, pero si se hubiese puesto de pie otra vez, iba a sacarlo de allí rápidamente de todos modos”.

El contendiente de peso súperpluma Andy 'El Tiburón' Vences (23-1-1, 12 KO’s) se recuperó de la primera derrota de su carrera al anotarse una victoria por decisión unánime contra Mark Bernaldez.

Mientras, el ex retador de título mundial Jason Sánchez (15-1, 8 KOs) regresó a la ruta ganadora al asegurar un nocaut en el cuarto asalto contra el brasileño Adeilson Dos Santos en un combate de peso pluma a ocho asaltos. El final de la pelea llegó a las 2:59 después de que Sánchez enviara a Dos Santos a la lona para el conteo.

Asimismo, Francisco Esparza Jr. derrotó a Matt Conway por decisión dividida en un cerrado combate a ocho asaltos en el peso ligero y Mike Sánchez mejoró su marca a 6-0, 3 KO’s, al sorprender al prospecto local Diego Elizondo con un triunfo por decisión unánime.