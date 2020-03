El boxeador Félix “Diamante” Verdejo viajará mañana, lunes, a Las Vegas para reanudar su entrenamiento con el técnico cubano Ismael Salas de frente a su próximo combate, que deberá ser en algún momento del verano de 2020.

El boricua, que viene de una victoria en enero ante el mexicano Manuel Rey Rojas bajo las órdenes de Salas, se quedará en esa ciudad hasta que se concrete su siguiente pelea para trabajar algunos detalles que desean mejorar. El atleta hará su acuartelamiento en el gimnasio que posee su entrenador, llamado Salas Boxing Academy.

“Voy a salir para allá (para Las Vegas) para seguir empleándome en el plan de trabajo de Salas, que es seguir entrenando, aunque no haya fecha de pelea. Sé que peleo para principios de verano”, expresó el peso ligero en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

“Vamos sin fecha para seguir trabajando cositas que él (Salas) quiere que uno mejore y que yo quiero mejorar”, agregó el deportista, que tiene foja de 26-1, con 16 nocauts.

Entre los detalles que tienen en la mira trabajar están su agresividad y las combinaciones a los planos bajos. Asimismo, buscan continuar con el trabajo de acoplamiento entre ambos.

Salas y Verdejo comenzaron a trabajar en noviembre pasado, luego que el peleador boricua se separara de su primer manejador y entrenador Ricky Márquez en medio de una disputa legal por el contrato que los mantenía unidos desde el 2012.

Al momento de comenzar a laborar junto a Salas, la carrera de Verdejo parecía haber perdido brillo, particularmente después de su traspié ante el mexicano Antonio Lozada Torres en marzo de 2018, pelea en la que lució sin fuerza en los asaltos finales. Antes de esta derrota, el peleador sufrió heridas a consecuencia de un accidente en motora en agosto de 2016. Este suceso fue visto por muchos como una muestra de falta de juicio de su parte.

Sin contrincante aún

El competidor dijo que todavía no se menciona ninguna contrincante para su próxima pelea. “No he escuchado nada. No me han dicho nada. De eso se encarga José Izquierdo (su asesor legal, el licenciado José Izquierdo), de dialogar”, dijo.

En cuanto a la comunicación con su compañía promotora Top Rank, expuso que la misma siempre se mantiene. De hecho, el fundador de esta firma, Bob Arum, le manifestó a este medio recientemente que tenían altas expectativas con Verdejo luego del cambio de entrenador.

“Ahora que tiene un nuevo entrenador, esperamos ver el Félix Verdejo que todos creemos que fue cuando lo firmamos”, afirmó Arum.

Su familia viajará

Verdejo compartió que debido a que estará tanto tiempo en Las Vegas, ha decidido que su familia lo visite en algunos momentos para evitar perderse momentos trascendentales en la vida de su hija, Miranda. La infante tiene un año y cuatro meses.

“Cuando yo me fui (para su última pelea), ella todavía no caminaba, y ahora está corriendo. Ya dice ‘papá’ clarito”, contó.