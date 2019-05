El excampeón mundial superpluma y ligero José “Sniper” Pedraza, se hizo eco de las palabras de su amigo y colega Félix “Diamante” Verdejo, en el sentido de que no habría dinero que pague un enfrentamiento entre ambos, algo que ninguno de los dos está buscando.

Un posible enfrentamiento es un tema que ha rondado los círculos boxísticos por el hecho de que ambos peleadores están firmados por la misma compañía promotora, Top Rank, del legendario hombre de boxeo Bob Arum.

Y aunque ambos están conscientes de que en el boxeo rentado están sujetos a lo que diga su empresa promotora, su preferencia sería no tener que verse las caras en un cuadrilátero.

“Totalmente de acuerdo. Lo único es que nosotros estamos bajo una casa promotora grande, y ellos son los que deciden muchas de las situaciones. Esto es un negocio. Pero estoy de acuerdo. No hay dinero que valga para hacer esta pelea”, dijo este miércoles Pedraza en medio de una sesión de entrenamiento público abierto a la prensa, en preparación para su compromiso del 25 de mayo en el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida, donde chocará contra el mexicano Antonio Lozada.

Entrenamiento público del excampeón mundial José Pedraza y del exolímpico Jeyvier Cintrón de cara a la cartelera del 25 de mayo en Kissimmee. Posted by El Nuevo Día on Wednesday, May 15, 2019

A principios de mes Verdejo fue invitado especial de El Nuevo Día para participar en el podcast Tiempo Extra y manifestó su opinión al respecto.

“Yo digo que no hay moneda que pague esa pelea. No es que me gustaría. Me crie viéndolo y hemos trabajado muchos años juntos. Es como un amigo para mí”, dijo Verdejo sobre Pedraza. “No tengo esa rivalidad con él. Ni ahora ni nunca. Que él siga por su camino. No hay dinero que pague esa pelea”.

Enfrentará al victimario de Verdejo

Pedraza, con récord de 25-2 y 12 nocauts, enfrentará en Lozada a un peleador dos pulgadas más alto (5’10”) que ha obtenido 34 de sus 40 victorias por la vía del nocaut. Tiene solo dos reveses. Uno de sus nocauts fue precisamente sobre Verdejo.

“Eso se tiene que ver más adelante (una posible pelea Pedraza vs. Verdejo). A mí, sinceramente no me gustaría”, agregó Pedraza.

El peso ligero (135 libras) que viene de perder su cetro de la OMB ante el ucraniano Vasyl Lomachenko el pasado 8 de diciembre en una pelea unificatoria, recalcó la amistad que le une a Verdejo, cuando se le cuestionó lo que dijo sobre vengar contra Lozada el revés que le propinó el mexicano a Verdejo en 2018 para frenar en 23-0 el invicto que tuvo hasta entonces.

“Realmente no es una venganza porque el que tiene que tomar venganza es el propio Félix (contra Lozada). Pero simplemente es para quitarnos una espinita, como buenos compañeros que somos. Félix y yo hemos entrenado por muchotiempo juntos. Como buenos puertorriqueños y buenos hermanos que somos, siempre se queda esa espinita”, enfatizó.

Junto a Pedraza, verán acción en el mismo cartel del 25 de mayo en Kissimmee, otros peleadores boricuas firmados por la empresa Top Rank. Estos son el dos veces olímpico Jeyvier Cintrón, quien desde que debutó como profesional ha amasado récord de 10-0 con cinco nocauts, y el superpluma mocano Henry Lebrón, también invicto con 8-0 y seis nocauts.