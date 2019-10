El boxeador puertorriqueño Danielito “El Zorro” Zorrilla buscará escalar otro peldaño en su joven carrera, cuando este sábado dispute su primer cetro ante el mexicano Jesús Pérez en cartelera que se celebrará en el coliseíto Pedrín Zorrilla de Hato Rey.

Zorrilla (12-0, 10 KO), considerado uno de los principales prospectos de la isla y quien pertenece a Miguel Cotto Promotions, peleará por el cetro interino NABO de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), en el peso súper ligero. Pérez llega con marca de 23-2 con 18 nocauts.

“Conocemos bien el tipo de peleador que es Jesús y su estilo de combate. Es un tipo aguerrido, es fuerte y va hacia al frente. Hay que trabajarlo asalto por asalto con paciencia y, si el nocaut llega, mejor aún”, sostuvo Zorrilla en la conferencia que se celebró el miércoles.

“Ya he tenido rivales así. Es cuestión de mantenerme jabeando y moviéndome. También puedo contrarrestar con combinaciones. La clave es usar mi ventaja en alcance. El jab me ha funcionado bien ante rivales como este. Claro, es un boxeador más experimentado, con más recursos, así que hay que trabajarlo de forma inteligente”.

A esos efectos, la esquina de Zorrilla ha reclutado la ayuda de varios púgiles más pesados y agresivos con el fin de ajustarse cualquier tipo de situación que pueda presentarle Pérez.

“Inicialmente trabajamos con Giovanni ‘Lobito’ Santiago, de 160 libras, y Niklaus Flaz, de 154, para ir tirando la base de gente con fuerza para poder asimilar. Luego trabajamos con tipos más livianos para emplear más velocidad en los ángulos”, reveló el entrenador David Oyola.

“Para esta pelea he estado practicando con boxeadores más experimentados, que meten mucha presión. Si Pérez viene a pelear así, caerá en mi juego”, agregó Zorrilla.

Oyola, por su parte, agregó que Pérez tiende a ser un peleador emocional, que responde al castigo con cierta desesperación y eso lo hace cometer errores, lo que puede incidir a favor de su pupilo.

“Jesús es un tipo guapo. Cada vez que le dan, tira golpes. Responde al castigo. Responde con velocidad y fuerza. Pero cuando tira, se abre. En su última derrota, así fue que lo pudieron derribar y ganarle”, indicó Oyola.

Por su parte el aguerrido mexicano declaró estar en una gran condición y dispuesto de irse al tú a tú con Zorrilla. “Vengo muy bien preparado, ya en Canadá le gané a un favorito y ahora me toca un escenario igual. Vamos por la victoria”, dijo Pérez.

El resto de la cartelera

El combate semiestelar de la cartelera en el Pedrín Zorrilla será entre el nicaragüense Carlos Buitrago (31-5-1 con 17 KO’s) y el bayamonés Israel “El Heredero” Vázquez (10-3-2 con 7 KO’s) por el campeonato Latino de la OMB.

“Vengo de trabajar duro con (Ángel) ‘Tito’ Acosta, que ya se lo ganó, y con Yankiel Rivera (medallista panamericano en Lima 2019). El 5 de octubre llegaré a un 300% de condición, listo para 10 asaltos duros y para bajarme con correa en mano frente a mi gente de Puerto Rico”, vociferó Vázquez.

También, se disputará un pleito en las 115 libras entre el prometedor juanadino Juan Carlos “El Indio” Camacho (11-1 con 6 KO’s) y el argentino Lucas Fernández (12-2-1 con 9 KO’s) por el campeonato vacante Latino de la OMB en las 115 libras en un combate a 10 asaltos.