La empresa Miguel Cotto Promotions no perderá tiempo con Oscar Collazo.

Tras su exitoso debut el sábado en el coliseo Roberto Clemente, el medallista de oro panamericano tiene en agenda volver al cuadrilátero en abril en una cartelera a celebrarse en el coliseíto Pedrín Zorrilla para pelear por un título regional de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“Tengo entendido que (Miguel) Cotto me va a llevar bien rápido y sé que me van a echar gente de calidad”, dijo Collazo luego de derrotar al mexicano Vicente Castro en la semiestelar de la serie DirecTV Boxing Nights.

“No estoy preocupado (por la prisa) porque sabemos la calidad de nuestro trabajo y los quilates que damos. Estamos preparados para cualquier ocasión”, agregó.

Después de firmar como profesional el pasado diciembre, el púgil de 23 años y natural de Villalba acabó con Castro gracias a un nocaut técnico en el tercer asalto para apuntarse su primera victoria en las 108 libras.

Collazo venía de ganar la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 el pasado verano en la categoría de los 49 kg. La división fue eliminada para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, hecho que llevó al púgil a optar por el boxeo rentando.

El sábado, el boricua trabajó a Castro (1-4-2) con combinaciones al cuerpo para luego enfocar su ofensiva en el rostro del azteca hasta acabar el pleito, a un límite de seis asaltos, a mitad de camino.

“Estuve ansioso antes de comenzar la pelea, pero cuando me puse los guantes se me fue. Ya estoy acostumbrado. Ganar la de oro (en los Panamericanos) me sacó todos los nervios que podía sentir. Me sentí de lo más bien”, declaró.