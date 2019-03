El joven Xander Zayas, nacido en Puerto Rico y quien pelea para la selección nacional de Estados Unidos, firmó un contrato profesional de varios años con Top Rank, informó hoy la propia promotora.

Con solo 16 años de edad, Zayas es el peleador más joven en firmar un contrato profesional con Top Rank. Zayas, 11 veces campeón nacional de Puerto Rico y de los Estados Unidos, hará su debut profesional como peso wélter en septiembre.

Zayas, quien tiene marca de 118-14 como aficionado, representará al equipo de Estados Unidos el próximo mes en el Torneo en Memoria de Emil Jechev en Botevgard, Bulgaria.

“Xander Zayas es un tremendo peleador joven que está maduro más allá de sus años”, dijo Bob Arum, promotor de Top Rank, en comunicado de prensa. “Tiene todo lo que se necesita para convertirse algún día en una superestrella del boxeo internacional”.

Zayas, por su parte, se describió como un admirador del exboxeador puertorriqueño, Miguel Cotto.

“Después de crecer viendo las peleas de mi ídolo, Miguel Cotto, siempre ha sido mi sueño pelear para Top Rank, y hoy ese sueño se ha hecho realidad”, dijo Zayas.

Welcome to the team Xander Zayas! The youngest fighter ever to sign with Top Rank ?? pic.twitter.com/XLLfEvt0Mm — Top Rank Boxing (@trboxing) March 14, 2019

“Aunque tengo 16 años, he estado boxeando desde que tenía cinco años, y comprendo la magnitud de lo que significa ser promovido por la mejor empresa de promoción del mundo. Sé que tengo un largo camino por delante y permaneceré concentrado y hambriento mientras trabajo duro todos los días para lograr alcanzar mi meta de convertirme en campeón del mundo. Fue una experiencia surrealista reunirme con Bob Arum, ya que me brindó su sabiduría y consejos al comenzar mi carrera. Fue una gran experiencia, y estoy realmente agradecido por esta oportunidad”, abundó.

Zayas nació en San Juan y se mudó a Plantation, Florida, a los 11 años de edad. Se graduará de escuela superior en el 2020.

Ganó el oro en los Campeonatos Nacionales del 2017 y 2018 y fue nombrado el boxeador más destacado del torneo en el 2018. Eligió convertirse en profesional, en parte, porque habría sido demasiado joven para participar en los Juegos Olímpicos del 2020.