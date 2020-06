Luego de tres meses sin pisar un gimnasio, los boxeadores Jean Carlos “El Lobo” Torres y Jeyvier Cintrón regresaron este miércoles a las instalaciones del pabellón Félix Pagán Pintor, en Guaynabo, para continuar con sus entrenamientos en un espacio amplio y que cuenta con todo el equipo necesario para pulir sus destrezas con miras a un retorno al ensogado.

Esta apertura, que se dio al amparo de la última orden ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez para manejar la pandemia del coronavirus, fue recibida con entusiasmo por ambos peleadores, que reconocieron que entrenar en sus respectivas casas no era lo ideal, y también por el administrador de la instalación, el excampeón mundial Iván Calderón, quien preparó el gimnasio para que se respeten las reglas de distanciamiento físico.

Ánimo necesario

Torres llegó temprano al gimnasio, y en su sesión de una hora, aprovechó para entrenar en dos de los sacos que hay en la amplia instalación. En conversación con El Nuevo Día, Torres compartió que este regreso le da mucho ánimo para continuar entrenando.

“Donde estuve entrenando todo este tiempo no tenía la misma motivación que siento hoy aquí. El mismo cuerpo te dice que necesitas otro nivel de entrenamiento. Me siento supermotivado y contento de que hayan dado la oportunidad de abrir el gimnasio”, expresó el campeón Latino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) de las 140 libras.

Torres entrenaba en su hogar junto al campeón mundial peso mosca (105 libras) de la OMB, Wilfredo “Bimbito” Méndez, y a veces iba a la residencia de Calderón, quien preparó un campamento en la marquesina con varios púgiles durante esta emergencia.

Cintrón también entrenó en su hogar. Pero al igual que Torres, necesitaba regresar al gimnasio. “En casa me aburría porque estaba solo. Cuando Iván (Calderón) me llamó para decirme que abrían hoy (miércoles), no dudé en venir porque me estaba aburriendo. Aquí veo ambiente de boxeo, me hacía falta. Estoy emocionado de que el boxeo esté volviendo poco a poco”, apuntó el peleador que milita en las 115 libras.

Protocolo activado

Por su parte, Calderón explicó que conforme a las directrices promulgadas por la orden ejecutiva vigente y la última carta circular del Departamento de Recreación y Deportes ha realizado unos cambios a la manera en que operaba el gimnasio.

Ahora solo se atenderá un máximo de seis púgiles por hora. Al finalizar cada sesión y antes de permitir la entrada de más atletas, el gimnasio es sometido a un proceso de limpieza. De la misma forma, se ha dispuesto un espacio de seis pies entre cada saco y pera para evitar que los asistentes tengan contacto. También se ha restringido a una sola persona a la vez el uso de la zona de pesas libres. Los baños están abiertos, pero se ha dispuesto que sean usados por un máximo de dos personas a la vez.

En cuanto al equipo, cada cual debe traer el suyo. En el caso de los guantes, si algún boxeador no tiene, se le prestará un par, que será identificado para que siempre use ese mismo. Esto lo hizo pensando en algunos de los jóvenes de escasos recursos que practican allí. “Ya le están dando la oportunidad de hacer un entrenamiento casi completo, como darle al saco y uno atenderlos como se debe. El guanteo es lo único que se está prohibiendo”, abordó Calderón.

“Por ahora estamos siguiendo el protocolo, que es mantenerlos con sacos, mascotilla… Hasta que nos den luz verde para que puedan tener contacto. Ya —por lo menos— podemos preparar a un peleador por si surge una pelea estén en condición y en el peso para que puedan pelear y cobrar”, puntualizó.