El futuro deportivo de los medallistas panamericanos Oscar Collazo y Yankiel Rivera será decidido por ellos, y sea cual sea la determinación que tomen, la Federación Puertorriqueña de Boxeo los apoyará incondicionalmente.

Así lo manifestó el presidente federativo, José “Chicky” Laureano, al referirse a las opciones que tienen ante sí ambos boxeadores, particularmente Collazo, que conquistó oro en Lima en los 49 kilogramos, un peso no será parte del programa olímpico de Tokio 2020.

De hecho, la división más baja que estará activa en los próximos Juegos Olímpicos son los 52 kilogramos, donde Rivera logró una medalla de bronce. Por lo tanto, si Collazo aspira a clasificar a la justa mundialista, tendría que retar a su compañero y amigo, pues solo hay un cupo disponible por peso por país.

“Vamos a tener unas reuniones con ambos boxeadores para determinar el plan a seguir. Ambos tienen el nivel competitivo y la Federación los quiere y los aprecia. La decisión que se tome será tomando en consideración el bien del atleta. Ellos van a ser pieza fundamental en la toma de decisiones. La Federación no va a imponer, ellos van a tener la última palabra”, expresó Laureano, quien le ofrecerá un tiempo a los atletas para que descansen y discutan este tema con sus familias y entrenadores.

Por su parte, Collazo reconoció que le sorprendió saber que su peso no era olímpico. Agregó que tomará un tiempo para ver cuáles son sus opciones y decidir qué es lo que más le conviene. “Es difícil. Esa decisión de los 49 kilogramos me chocó mucho porque teníamos grandes expectativas para lograr una clasificación para los Juegos Olímpicos. Pero ahora mismo no estoy dándole mucho pensamiento a eso. Ahora quiero estar con mi familia y disfrutar mi medalla. Sé que debería pensarlo, pero no ahora”, dijo el estudiante de Tecnología Médica en la Pontificia Universidad Católica, de Ponce.

Oferta profesional

El atleta de 22 años aceptó que su entrenador, Carlos “Cholo” Espada, ha recibido acercamientos para que firme como profesional. Sin embargo, tampoco ha tomado una decisión al respecto.

“Es difícil para todos”, dijo -por su parte- Rivera. “Nosotros siempre estamos juntos, compartimos juntos, nos acuartelan juntos. Ambos tenemos una meta, que es ir a los Juegos Olímpicos. Quitar su peso cambia todo”, reiteró.

Laureano explicó que intentar que Rivera suba a los 57 kilogramos para poder hacerle espació a Collazo en los 52 es difícil.

“El peso próximo para Rivera son los 57 kilos, que en el boxeo es significativo (unas 11 a 12 libras adicionales). Es mucho. Vamos a ver. Lo ideal es que cambien esa regla”, manifestó Laureano, quien dijo que hay propuestas para que los 52 kilos vuelvan a ser peso olímpico, pero no le ve muchas posibilidades dado a la cercanía de las Olimpiadas y de los clasificatorios de marzo y mayo del próximo año.

Sentimiento inexplicable

Los atletas reconocieron que el apoyo que han recibido del público a su llegada al país ha sido alucinante.

“Es inexplicable. Es algo que queríamos hacer desde un comienzo, lo hablábamos con nuestras familias y entre nosotros mismos. Pero lograrlo es fascinante. El apoyo ha sido espectacular”, apuntó Collazo.