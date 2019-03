El otrora tres veces campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en las 130 libras, Román “Rocky” Martínez, regresará al cuadrilátero el 29 marzo próximo tras casi tres años de inactividad para medirse a un rival por determinarse en 135 libras en la pelea estelar de la cartelera “A Puño Limpio”.

Martínez (29-3-3, 17 KO’S), quien reinó como monarca súper pluma de 2009 a 2010, de 2011 a 2013 y de 2014 a 2016, no pelea desde el 11 de junio de 2016 cuando perdió su título tras caer por nocaut ante ucraniano Vasyl Lomachenko (12-1, 9KO’s).

“Me siento más que contento con esta oportunidad. Yo me he mantenido entrenando, pero me ha aparecido una oportunidad buena de pelear, y de salir victorioso, optar por una oportunidad de título mundial. Nítido”, dijo -en entrevista con este medio- el peleador sobre su pelea en el coliseo Rubén Zayas Montañez, de Trujillo Alto.

En esa cartelera también estarán activos el olímpico Jeyvier Cintrón (9-0, 4 KO’s) y Luis “Popeye” Lebrón (15-0-1, 8 KO’s) en los choques coestelares.

Cintrón defenderá su cetro Latino de la OMB de las 115 libras por segunda ocasión ante un contrario por anunciarse a 10 asaltos. Cintrón se encuentra clasificado número siete por la OMB en las 115 libras.