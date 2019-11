Este próximo sábado, 30 de noviembre Subriel Matías (14-0, 14 KO’s) enfrentará una prueba de fuego cuando se mida al argentino Jonathan José Eniz (24-12-1, 9 KO’s) como la atracción principal de la cartelera “Noche de Terror 3”, que se escenificará en el coliseo Tomás Dones, de Fajardo.

La dureza del combate no solo reside en su oponente. La pelea marcará la primera vez que el atleta boricua sube a un ensogado luego de su victoria ante el ruso Maxim Dadashev el 19 de julio pasado por una eliminatoria mundial de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en las 140 libras.

Luego de ese combate, celebrado en Maryland, Dadashev falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió sobre el ring.

“No había vuelto a subir para pelear y es diferente a cuando uno entrena. Hasta el momento no sé cómo funcionará mi mente, pero entiendo que no debe haber problema. Yo estoy pidiéndole a Dios que eso (la experiencia de la vez pasada) no me afecte”, expresó el boxeador durante un entrenamiento público en el gimnasio Félix Pagán Pintor, en Guaynabo.

Matías compartió que luego del fallecimiento de su último contrincante, dejó un mensaje privado de condolencia en la cuenta de Instagram del peleador ruso. Sin embargo, nunca recibió respuesta, cosa que entiende. Asimismo, recordó que varios fanáticos le escribieron mensajes en los que lo acusaban de asesino.

“Mucha gente de allá (de Rusia) me escribió diciéndome ‘asesino’ y cosas como esas. Pero el que conoce del deporte sabe que pude haber sido yo. Me entristece (el fallecimiento de Dadashev), no voy a mentir. Lo sufrí como si hubiera sido un familiar mío”, apuntó.

Al teorizar sobre el por qué la reyerta terminó de esa manera trágica, el atleta de 27 años indicó que tal vez su contrincante tenía unos problemas médicos provocados por golpes anteriores, o que el médico que lo atendía no haya informado sobre posibles percances de salud. “Entiendo que no fue solamente los golpes en el ring. Entiendo que hubo algo más que no ha salido”.

Subriel reconoció que el desenlace de esa pelea le enseñó la dureza de este deporte y sobre la fragilidad de la vida. “(Aprendí) Que no sabemos cuando es nuestro último día y que esto es un deporte bastante serio. Yo le recomiendo a los atletas que si no estás bien preparado mental y físicamente, no lo hagas, y menos si es para buscarte el peso”.

En espera de la FIB

Por otro lado, el promotor del Matías, Juan Orengo, declaró que en estos días establecerá comunicación con los directivos de la FIB para ver qué ha ocurrido en relación con una posible pelea entre su representado y el campeón escocés de las 140 libras, Josh Taylor.

“La pelea del sábado es de trámite, no lo iba a dejar sin pelear tanto tiempo. Subriel está a nada de un título mundial”, apuntó el presidente de Fresh Productions Boxing.

Orengoexplicó que la pelea ante Dadashev fue una eliminatoria del organismo boxístico federado por la posición número dos en las 140 libras. Al momento de la pelea entre el boricua y el ruso se había informado que el ganador se convertía en el retador obligatorio de Taylor.

El promotor agregó que actualmente Matías ocupa la posición número dos en la FIB, número tres en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la 10 en la Organización Mundial de Boxeo (OMB).