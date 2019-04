Los púgiles puertorriqueños Félix "Diamante" Verdejo y Christopher "Pitufo" Díaz no tuvieron problemas en marcar sus respectivos pesos el viernes para sus combates el sábado en el Madison Square Garden de Nueva York en la cartelera protagoniza por la pelea titular entre Amir Khan y Terence Crawford.

Verdejo (24-1, 16 KO), de 25 años, paró la báscula en las 135 libras, mientras que su rival, el costarricense Bryan Vásquez ( (37-3, 20 KO), registró 135.4.

?? @BryanTiqVasquez - 135.4

?? @DiamanteVerdejo - 135#CrawfordKhan pic.twitter.com/hWyiZeY7FD — Top Rank Boxing (@trboxing) April 19, 2019

Ante el exceso del onzas del tico, ambos peleadores realizaron un acuerdo monetario para subir la reyerta a 136 libras.

Díaz (24-1, 16 KO), de 24 años, pesó 125.6 y su contrincante, el invicto Shakur Stevenson (10-0, 6 KO), marcó 125.8 para el choque pautado para las 126 libras.

?? @shakurstevenson - 125.8

?? @realpitufodiaz - 125.6#CrawfordKhan pic.twitter.com/EzqxHsefp1 — Top Rank Boxing (@trboxing) April 19, 2019

El barranquiteño debutará en su esquina al entrenador Salón de la Fama Freddie Roach. Verdejo, quien es entrenado por Ricardo Márquez, también tiene en su equipo a Evangelista Cotto.

"Hice el pesaje bien. Yo soy natural en las 126 pero antes se me hacía difícil, una pesadilla porque no llevaba una dieta adecuada. Ahora gracias a Justine Fortune y Freddie Roach, que realizaron un buen trabajo para poder comer mejor durante estas seis semanas con las comidas de Frank The Chef. Estoy motivado. Vamos con un rival difícil, que se mueve mucho porque no le gusta que le den. Listo para darlo todo por mi familia", comentó Díaz a El Nuevo Día.

Durante la sección de posar cara a cara, Stevenson intentó distraer a Díaz con su actitud. Incluso, le negó un saludo al boricua.