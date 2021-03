Amanda “The Real Deal” Serrano dio otro paso por el sendero que espera que culmine en la unificación de los cinturones con las otras dos campeonas de la división pluma (126 libras).

La noche del jueves, Serrano noqueó en el noveno asalto a la púgil argentina Daniela “La Bonita” Bermúdez en la pelea estelar en la culminación de la serie “Ring City USA” en la Plaza del Quinto Centenario en el Viejo San Juan, que también tuvo paradas en Guaynabo y Salinas durante este mes de marzo.

Serrano defendió de manera exitosa las fajas del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y sumó a la colección la de la Organización Internacional de Boxeo (OIB).

Serrano ahora tiene la mirada centrada en futuros duelos contra la canadiense Jelena Mrdjenocivh (monarca de la Asociación Mundial de Boxeo) y la danesa Sarah Mahfoud (campeona de la Federación Internacional de Boxeo).

“Siento que nadie me puede ganar en las 126 libras. Este es mi peso ideal y lo que deseo es unificar todos los títulos. Es algo que ningún boxeador puertorriqueño ha logrado y quiero ofrecerle ese regalo a mi gente de Puerto Rico que me ha apoyado”, sostuvo Serrano (40-1-1, 30 KO).

Serrano mencionó duelos contra Mrdjenocivh y Mahfoud como sus próximos objetivos, pero tampoco descartó a Katie Taylor, quien ostenta todos los títulos en las 135 libras. De hecho, Serrano y Taylor habían acordado enfrentarse en el 2020, pero el evento en Inglaterra fue cancelado por la pandemia del virus COVID-19 y, a su vez, los cambios en las estipulaciones económicas no le agradaron al bando de la puertorriqueña.

“Esa pelea es una posibilidad. No la descarto, pero ahora mismo estoy concentrada en unificar los títulos en las 126 libras”, respondió Serrano.

Por el momento, la atleta de 32 años se disfrutará su victoria tras frenar a Bermúdez en el noveno asalto, luego de conectar un potente gacho al costado de la argentina que cayó de rodillas y no se levantó ante el conteo del árbitro.

“Sabíamos que sería cuestión de tiempo para quebrarla. Durante los primeros asaltos me concentré en conectar golpes a distancia porque sabía que eran los que eventualmente harían daño. Luego me dediqué a tirar ganchos al cuerpo”, recordó Serrano. “Una vez pude hacer eso consistentemente, sabía que ella (Bermúdez) estaría vulnerable”.

✉ Email La boxeadora boricua Amanda Serrano -a la izquierda- derrotó por nocaut en el noveno asalto a la argentina Daniela Bermúdez para confirmar su reinado en las 126 libras. (David Villafane/Staff)

Serrano, de espaldas, castiga el rostro de Daniela Bermúdez, durante el combate. (David Villafane/Staff)

La puertorriqueña, aquí a la izquierda, consiguió el triunfo a los 1:33 del noveno asalto cuando un golpe suyo al cuerpo de Bermúdez no permitió a la argentina continuar en batalla. (David Villafane/Staff)

Serrano mostró superioridad técnica y dominio desde el inicio del combate. (David Villafane/Staff)

Con el triunfo, la boricua sumó la faja de la Organización Internacional de Boxeo a su colección el jueves en el Viejo San Juan. (David Villafane/Staff)

El boricua Oscar Collazo, con pantalón verde, consiguió su tercer triunfo como profesional al vencer al mexicano Francisco Bonilla. (David Villafane/Staff)

Durante la cartelera se llevaron medidas de desinfección del cuadrilátero acorde con los protocolos para evitar la propagación del COVID-19. (David Villafane/Staff)

Al caer la noche, la localización de la cartelera al aire libre en la Plaza del Quinto Centenario proveyó impresionantes paisajes. (David Villafane/Staff)

La cartelera al aire libre comenzó en horas de la tarde y se extendió hasta entrada la noche. (David Villafane/Staff)

Aunque la cartelera se celebraría sin público, algunos aficionados se acercaron a la zona para observar los combates. (David Villafane/Staff)

El gobernador Pedro Pierluisi y su hermana Caridad llegaron hasta la Plaza del Quinto Centenario para observar el montaje de la cartelera. (David Villafane/Staff)

En otra de las peleas preliminares de la velada, el boricua Carlos 'Purín' Caraballo, a la derecha, derrotó al mexicano Leonardo Báez. (David Villafane/Staff)

Serrano estaba en control del combate, pero lidió con la expulsión de su entrenador Jordan Maldonado por discutir con el referí Roberto Ramírez Jr. Incluso, oficiales de la Comisión de Boxeo intervinieron cuando Maldonado demostró algo de resistencia.

Desde ese momento, Serrano continuó limitada a escuchar la voz de Maldonado desde la distancia.

“La situación no representó una distracción. Eso fue simplemente Jordan siendo Jordan. No quise que se fuera demasiado lejos y afortunadamente pude escuchar sus instrucciones aunque me mantuve en el plan porque tengo a un gran equipo de trabajo a mi alrededor”, afirmó.