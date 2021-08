El púgil puertorriqueño Ángel “Tito” Acosta llegará a su esperada oportunidad titular ante el japonés Junto Nakatani de la mano del veterano entrenador mexicano Joel Díaz luego de que su anterior preparador, su suegro Juan Muciño, falleciera en julio.

“Cuando mi suegro falleció, nos reunimos en equipo con Héctor, Miguel y Bryan para juntos encontrar el mejor entrenador que pudiera trabajar conmigo para esta pelea. Tomamos la gran decisión de llamar a Joel Díaz y desde principios de agosto me mudé a Indio, California, y estoy aquí concentrado en la pelea. La química ha sido muy buena. Joel es un gran entrenador y tenemos una gran estrategia para ganar la pelea. Me siento listo. Puerto Rico tendrá un nuevo campeón mundial el 10 de septiembre”, indicó Acosta en un comunicado de prensa.

“Tito Acosta es uno de los boxeadores más disciplinados con los que he trabajado. Sigue las instrucciones tal y como se las digo. Estamos trabajando para no solo para ganar si no para ganar en grande”, comentó Díaz en el mismo parte de prensa.

El entrenador ha trabajado con los campeones mundiales Timothy Bradley, Abner Mares, Antonio Díaz, Lucas Matthysse, Joseph Díaz y Omar Figueroa entre otros.

Acosta (22-2, 21 KO’s) intentará convertirse nuevamente en campeón mundial cuando rete a Nakatani (21-0, 16 KO’s) por el cinturón peso mosca (112 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) el próximo 10 de septiembre en Tucson, Arizona. El peleador boricua fue campeón junior mosca (108 libras) e hizo tres defensas exitosas de esa corona de la OMB.

Asimismo, ha ganado dos peleas desde su debatida derrota a manos del mexicano Elwin Soto. Acosta lideraba las tres tarjetas de puntuación cuando lo detuvieron de pie al principio del duodécimo asalto.

Por su parte, Nakatani, que nunca ha peleado fuera de Japón, noqueó al contendiente filipino Giemel Magramo en ocho asaltos en noviembre pasado para ganar el título mundial que posee.

Esta pelea es parte de la cartelera en la que el campeón mexicano Óscar Valdez hará la primera defensa de su título superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante el brasileño Robson Conceição.