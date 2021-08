Banco Popular de Puerto Rico consignó hoy, viernes, dos cheques por un total de $2,916,087 para que permanezcan bajo la custodia del Tribunal de Primera Instancia como parte de una controversia con el múltiple campeón mundial de boxeo Félix “Tito” Trinidad.

El juez Anthony Cuevas Ramos, determinó que la institución financiera tenía hasta el mediodía para hacer los depósitos a raíz de una orden que data de noviembre de 2020. El banco presentó dos cheques a nombre del Secretario del Tribunal bajo la salvedad de que, a juicio de los abogados, existen unas discrepancias en las cantidades que Cuevas Ramos deberá resolver.

La instrucción de Cuevas Ramos fue que la institución debía depositar $720,000 en una cuenta personal de Trinidad, junto a otra suma por los intereses acumulados a razón de 4.25%. Mientras, igualmente tenía que consignar $444,800 además de los intereses a razón de 4.25% a otra cuenta en Oriental Bank.

PUBLICIDAD

La cifra original era de $1,188,800, pero la misma ascendió a $2,918,087, según la determinación de Cuevas Ramos.

En el 2014, Trinidad y Banco Popular acordaron que mensualmente se harían unas transferencias de dinero para cumplir con los pagos de unas hipotecas y, además, los gastos personales del expúgil. Banco Popular sostiene que el balance que generaba intereses para cumplir con el acuerdo se agotó. Desde marzo de 2020 le puso punto final al acuerdo que, eventualmente, fue revertido por el juez.

Cuevas Ramos determinó que Banco Popular estaba en la obligación de mantener intacto el acuerdo con el expeleador mientras continúa el curso de la demanda que Trinidad radicó reclamando que no fue debidamente asesorado por su entonces confidente financiero José “Pepe” Ramos.

Los abogados del banco acudieron hasta el Tribunal Supremo solicitando que se dejara sin efecto la decisión de Cuevas Ramos, pero en dos ocasiones los jueces asociados Edgardo Rivera García, Mildred Pabón Charneco y Luis Estrella Martínez resolvieron con un ‘no ha lugar’, mientras que Maite Oronoz Rodríguez, jueza presidenta, favoreció que la moción fuera reconsiderada.

De hecho, Banco Popular presentó una moción solicitando al juez para que se permitiera la venta de unas inversiones que Trinidad mantiene en Popular Securities. Los representantes legales del banco argumentaron en la moción del 12 de agosto ante el Tribunal de Primera Instancia que “no especificó en su Orden de qué fuente debían hacerse esos depósitos”. Por ello, propusieron la liquidación de unas inversiones de aproximadamente $2.5 millones para cumplir con la decisión.

PUBLICIDAD

Banco Popular pretendía utilizar el dinero por concepto de las transacciones para cumplir con la orden del juez que requiere que el banco hiciera las consignaciones en las cuentas bancarias de Trinidad en Oriental Bank y en un Private Management Account (PMA).

Además, aclararon que parte del dinero acumulado por las ventas podría ser utilizado para abonar a la línea de crédito de Trinidad cuyo déficit es de $13,937,082.

Sin embargo, Cuevas Ramos no le dio paso a dicha petición. Incluso, el magistrado advirtió que “de no cumplir con esta Orden en el término establecido, procederemos a ordenar el embargo de los fondos y valores pertenecientes al Banco Popular de Puerto Rico, Popular, Inc., Popular Securities, LLC., y/o Popular Securities, Inc.”.