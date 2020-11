En la era del boxeo en pandemia, el invisible virus del coronavirus fue el primero en sacar por el techo al promotor Bob Arum. Ahora quien le provoca esa reacción al presidente de Top Rank es la palpable Comisión Atlética de Las Vegas.

Arum criticó severamente el sábado en la noche la decisión de la Comisión y su equipo al ‘no contest' que determinaron en la revancha titular de la división mosca entre el estadounidense Joshua Franco y el australiano Andrew Moloney, que precedió al combate de Terence Crawford en el hotel MGM de Las Vegas.

“La Comisión mantuvo la decisión para proteger al referí, que no sabía qué rayos estaba haciendo”, dijo Arum en una entrevista en ring side durante la cartelera.

El combate fue declarado nulo porque el referí Russell Mora así lo determinó al entender que Franco no podía continuar el combate en el segundo asalto por la inflamación que tenía en ojo izquierdo a raíz de un cabezazo accidental contra Maloney. El médico de la pelea, que pertenece a la Comisión, determinó igual previo a que Mora anulara el combate.

Según el video de la pelea, éste no muestra claramente un choque de cabezas accidental.

Maloney debió ser declarado ganador porque no hubo cabezazo accidental y porque Franco no podía continuar el combate, según The Associated Press y de acuerdo a las reglas de la Comisión en peleas afectadas por ese tipo de incidencia.

Según el video de la entrevista, Arum conversó con el presidente de la Comisión, Bob Bennett, luego del resultado. Bennett estaba presente en ring side.

“Le dije que estaba disgustado. La gente me critica a mí porque soy el promotor. Pero no tengo nada que ver con eso. Todo lo que quiero es un justo resultado. El referí se equivocó. La Comisión se equivocó y le protegió la espalda al referí. Es claro. No hay dudas”, dijo Arum.

Arum ha tenido cancelaciones que atender con el coronarivus en la ‘burbuja' que organiza desde el verano en el MGM de Las Vegas. A veces, una misma pelea se ha cancelado dos veces antes de realizarse porque un público o un miembro de su esquina ha dado positivo a COVID-19. Por esa situación, varios boxeadores boricuas han tenido que regresar a Puerto Rico sin pelear en la fecha original, como José ‘Sniper’ Pedraza, cuyo rival arrojó positivo.

El veterano promotor, que presentará a Felix ‘El Diamante' Verdejo el 12 de diciembre en la ’burbuja’ dijo en su airada entrevista se irá de Las Vegas como resultado de su disgusto con la Comisión.

“Me voy a ir para el ‘cara...’ de Las Vegas", dijo.

El boxeo mundial ha estado muy activo durante la pandemia. California, Florida y Texas son otras jurisdicciones que han avalado carteleras. Puerto Rico tendrá su primera cartelera dentro de esta época el 5 de diciembre. Será promocionada por Miguel Cotto Promotions.