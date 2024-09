“Canelo” Álvarez luce superior a Edgar Berlanga en las apuestas de cara a su combate del sábado

Las Vegas- El boricua Edgar Berlanga no ha conocido la derrota luego de 22 peleas como profesional. De sus triunfos, 17 han sido por nocaut, y el boricua dice no solo que quiere mantener su condición invicta, sino resolver la contienda del sábado en seis asaltos.

Aun si tuviera que disputar todos los rounds , Berlanga dice que no hay problema, siempre y cuando triunfe.

“Es fácil decir que me vas a noquear, pero es muy difícil hacerlo”, advirtió el púgil estelar mexicano. “El sábado en la noche va a ser muy difícil para él, seguro. Me he preparado para noquearlo. Amo la sensación del nocaut y voy a hacer lo mejor que pueda para lograrlo”.