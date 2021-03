Julio César Chávez no quería subir al cuadrilátero una vez más tras su retiro definitivo en 2005 para enfrentar al hijo de Héctor “Macho” Camacho, uno de los rivales más carismáticos que enfrentó durante su ilustre carrera.

Sin embargo, la idea de honrar al puertorriqueño que, asegura, nunca le faltó el respeto pese a los puños verbales del boricua durante la promoción del anticipado choque celebrado hace casi 29 años lo llevará una vez más al ring el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco para enfrentar, en una pelea de exhibición, al hijo de Camacho, el también veterano púgil “Machito” Camacho.

“Cuando me propusieron la exhibición con Camacho Jr, dije que no, y cuando me cuestionaron el por qué, les dije que porque estaba muy joven para mí (42 años)”, dijo Chávez, de 58 años, el martes durante la promoción del cartel “Dinastía Chávez”

“Pero cuando me dijeron que era homenaje al Macho Camacho, acepté. Peleé contra cinco puertorriqueños, y el más hablador fue Camacho, pero nunca se metió con mi familia, nunca me ofendió. Fuimos grandes amigos, le tengo un gran aprecio, pero seguro se va a enojar por la tunda que le voy a dar a su hijo”, agregó.

Chávez venció a Camacho por decisión unánime el 12 de septiembre de 1992. En la reyerta, no pudo derribar al fallecido excampeón mundial.

Durante una carrera de 25 años, Chávez tuvo una impresionante marca de 107-6-2 con 85 nocauts. Fue un seis veces campeón mundial en tres divisiones, además de ser exaltado al Salón de la Fama del Boxeo en Canastota, Nueva York, en el 2011.

Camacho Jr, por su parte, tiene marca de 59-7 con un empate y 22 nocauts. Su última pelea fue en 2019, una victoria por la vía rápida frente a Víctor Abreu en Hockessin. De hecho, Camacho Jr. ha realizado dos peleas desde 2014. En 2017, fue noqueado por Orlando Lora en las Vegas.

Su retorno al ensogado, sin embargo, lo tiene motivado ya que tendrá la oportunidad de vengar el revés de su padre ante el mexicano.

Héctor Camacho Jr. se expresa durante la conferencia de prensa sobre su pelea de exhibición frente a Julio César Chávez. (Rosita Gutierrez Antonio )

“Muchas gracias por esta oportunidad, que he esperado desde que Chávez le ganó a mi padre. Estamos preparándonos para lo que va a pasar. Tengo como 10 años buscando la pelea con un Chávez, y ahora se va a dar en esta ciudad, que será una gran pelea para toda Latinoamérica. Me voy a preparar para hacer un buen combate, para honrar a mi padre, es algo personal”, dijo.

La velada también contará con la presentación de Julio César Chávez Jr., contra rival por designar, y el tercer pleito entre Omar Chávez y Ramón “Inocente” Álvarez. La función es organizada por Toscano Boxing Promotions.

Camacho murió baleado en 2012 luego de un incidente en Bayamón.