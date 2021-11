Luego de dos fallidos intentos por obtener un título mundial, el peleador boricua Christopher “Pitufo” Díaz ve en su próxima pelea ante el ghanés nacionalizado británico Isaac Dogboe una oportunidad para encarrilarse nuevamente hacia las grandes ligas del boxeo.

Ambos se medirán este próximo 20 de noviembre en el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay, en Las Vegas, Nevada, como parte de la cartelera en la que Terence Crawford defenderá su título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante Shawn Porter.

Será a una pelea a 10 asaltos en el peso peso pluma y estará en juego el título de las 126 libras de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF, por sus siglas en inglés) que posee Dogboe.

“Es una pelea que me facilita el camino al título mundial. Dogboe es uno de los primeros ranqueados que tiene Top Rank en diferentes organismos. No solo en la WBO (Organización Mundial de Boxeo-OMB), sino en la WBC (Consejo Mundial de Boxeo-CMB). Es una gran oportunidad y está ahí. Hay que hacerla valer y creo que tengo todas las herramientas necesarias para vencerlo”, estipuló Díaz tras conocerse que será parte del cartel de Crawford-Porter.

PUBLICIDAD

Dogboe aparece en la posición número tres del escalafón de la OMB y noveno en el del CMB. Fue campeón mundial de peso junior pluma y posee récord de 22-2, con 15 nocauts.

Por su parte, el barranquiteño acumula marca de 26-3-16 KO’s y buscó sin éxito el título mundial superpluma ante al japonés Masayuki Ito y el pluma ante el mexicano Emanuel Navarrete, la que representó su última pelea en abril pasado.

“Yo llegué a las grandes ligas para quedarme en las grandes ligas. A mí no me gusta coger ‘step fights’ entre medio de cualquier pelea, así sea suave o fuerte. Me gusta pelear con los mejores de mi peso. Esto es un sueño que tuve y cumplí, y aquí estoy en las grandes ligas para enfrentar a los mejores”, articuló.

“Después de la pelea de Navarrete, a las dos semanas estaba de vuelta en el gimnasio. Una derrota no define el futuro de mis hijas ni el mío. Creo que he sido bastante responsable para el 20 de noviembre salir con la mano en alto”, añadió.

Díaz descartó la idea del retiro en caso de no poder salir con la victoria porque entiende que a sus 27 años se siente bien. “Yo he tenido rivales fuertes. Hay que seguir trabajando duro. Creo que una derrota es normal en mi carrera y esta es otra pelea más”.

Al describir a su próximo oponente, el barranquiteño declaró que es “un peleador aguerrido, que viene a dar pelea. Pero yo no tendré problemas. He peleado con boxeadores mucho mejor que Dogboe, como el dos veces campeón mundial Shakur Stevenson, como el también dos veces campeón Emanuel Navarrete, Masayuki Ito... yo estoy ‘ready’ para lo que tenga Dogboe”.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento entre Díaz y Dogboe se transmitirá en vivo por ESPN2 y ESPN+ a partir de las 7:00 p.m., hora de Puerto Rico.

Volver a las 122 libras

Díaz manifestó que aunque se siente cómodo en las 126 libras, no le molestaría volver a las 122 libras y medirse con el invicto contendor y exolímpico irlandés Michael Conlan, quien posee el título mundial interino pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) tras derrotar a su compatriota TJ Doheny.

Esa pelea se firmó en el límite de las 124 libras, a pesar de que el peso pluma es de 126.

“Si la compañía me hace un plan para bajar (de peso), estamos a las órdenes de pelear con Michael Conlan en las 122. Entiendo que sería una tremenda pelea en el Madison Square Garden (en Nueva York)”.