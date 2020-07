Bayamón - Viajar a La Vegas en medio de una pandemia para enfrentar a un exitoso invicto, de gran pegada y excampeón mundial de las 126 libras es un reto bastante atractivo para el puertorriqueño Jayson “La Maravilla” Vélez, más cuando las predicciones para ganar la pelea no están a su favor.

Vélez (29-6-1, 21 nocauts), quien fue considerado en el pasado como un gran prospecto para reinar en el boxeo, aún no ha podido capturar un título mundialista y ahora chocará el 21 de julio contra el mexicano Oscar Valdez (27-0 y 21 nocauts) en la “burbuja” de Top Rank en el hotel MGM Grand de Las Vegas en una reyerta a 10 asaltos en la división súper pluma con la oportunidad de ubicarse en una buena posición para obtener una oportunidad titular en el futuro inmediato.

Valdez, quien defendió con éxito el título, ahora vacante, de las 126 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en seis ocasiones después de ganarlo el pasado septiembre de 2019, hará su segunda pelea en las 130 libras y está destinado a chocar con el monarca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Miguel Berchelt (37-1 y 33 nocauts), pleito atrasado debido la pandemia del COVID-19.

Primero, Valdez tiene que superar a Vélez después de pasar un susto en su debut en el peso cuando fue derribado por Adam López. Valdez pudo recuperarse y acabar el pleito en el séptimo asalto.

A menos de dos semanas de la cita, Valdez vuelve a lucir como favorito pero el boricua ignora los comentarios de que la cita sea una “pelea preparatoria” para el azteca. “Los retos se hicieron para sobrepasarlo y eso lo que estoy mirando. Es una pelea que me emociona por el estilo de él y el mío. Va a ser una guerra. Esperen una explosión. Como peleador y fanático estoy muy emocionado. De ganarle a Valdez demuestra que estoy entre la elite. Tienen que venir las peleas de título mundial. Si gano, entiendo que Berchelt debe ser el camino”, expresó Vélez a El Nuevo Día antes de comenzar una sesión de entrenamiento en el Monterrey Boxing Club en Bayamón junto a otros púgiles como José “Cheito” Román y Bryan Chevalier, ligados a Universal Promotions.

Vélez se mostró sonriente y relajado en medio de su entrenamiento en el pequeño gimnasio de la Ciudad de Chicharrón. Es parte de la mentalidad adoptada en una carrera de altas y bajas y la que pretende exhibir en Las Vegas.

“He crecido mentalmente. Tengo la experiencia. Son 36 peleas y 13 años como profesional. No es algo que no haya visto o pasado antes. Me pueden subestimar, pueden verme como una pelea preparatoria, pero pienso que es un error. Sin embargo, arriba en el ring vamos a estar él y yo. Me estoy preparando para ganarle y no dejarlo en las manos de los jueces. No estoy diciendo que le voy a dar una pela, sino que él desee no haberse subido a ring con Jayson Vélez”, indicó.

Vélez, de 32 años y que nunca ha sido noqueado como profesional, viene de una derrota agridulce el pasado 8 de febrero frente al panameño Jaime Arboleda, quien sobrevivió el combate con una decisión dividida luego de ser derribado en el décimo asalto.

Antes del revés, Vélez venía de ganar tres combates al hilo, todos por nocaut, después de perder ante Ryan García en mayo de 2018. Fue un repunte en su carrera después de caer en seis de sus últimos siete compromisos. Que su marca no sea igual de atractiva a cuando estaba invicto no desmotiva a Vélez, quien asegura tener el respeto de la comunidad boxística por la experiencia acumulada. Solo falta dar brinco al nivel de campeón mundial y un triunfo contra Valdez lo catapultaría hacia el deseado puesto.

“Voy a tener el respeto aún con las seis derrotas. Tengo el respeto de los fanáticos. Sigo motivado y una derrota no hace mella. (Mi carrera) ha sido un sube y baja. He sido consistente en que me mantengo ahí y, por distintas razones, no he sobrepasado ese límite. Ya mentalmente estoy preparado para sobrepasar ese límite para ser campeón mundial y lo voy a hacer. Siempre he sido fuerte de mente y he creído en mí. Por algo yo comencé y era considerado uno de los grandes en Puerto Rico, y puedo volver a serlo”, declaró.

Vélez se mantuvo activo durante la cuarentena en la isla y el enfoque en los entrenamientos para el venidero combate ha sido cuidar el peso. “Ha sido difícil, pero nos hemos acoplado. Siempre he sido responsable. En esta ocasión, hemos estado vigilando más el peso porque en la pasada pelea me estanqué y eso fue un factor en la pelea. Me costaron bajar esas dos libras. Esta vez, no nos va a pasar”