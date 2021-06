Floyd Mayweather Jr. y Logan Paul completaron el domingo por la noche una pelea de exhibición que no será recordada como una memorable, pero que le dejará mucho dinero a ambos.

El excampeón invicto Mayweather y Paul, una estrella de Youtube, pelearon por ocho asaltos y no se declaró ganador alguno, tal como se había establecido en las reglas del combate. Y aunque quizás muchos fanáticos se “quedaron con las ganas” de ver más acción -no hubo ningún derribo-, ambos peleadores ganarán cifras millonarias de dinero.

El más beneficiado será Mayweather, quien había declarado en expresiones previo a la pelea que podría ganar hasta $100 millones cuando se repartan las ventas de las compras del sistema pague-por-ver, que se transmitió por Showtime. Paul, por su parte, estaba supuesto a ganar $26 millones, según reportes.

Las ganancias para ambos no se han oficializado por los promotores y, debido a que la pelea no fue sancionada por la Comisión de Boxeo de Florida, no había obligación de divulgarlas.

Sin embargo, los cheques de ambos peleadores podrían ser, a la larga, inferiores a sus estimados. Según reportó el Daily Mail, muchos usuarios en Estados Unidos acudieron anoche a las redes a quejarse de que la aplicación de Showtime falló durante la pelea, lo que les dejó sin ver la reyerta. El costo en Estados Unidos y Puerto Rico de la cartelera era de $49.99.

De hecho, Showtime publicó un tuit recomendando a todos los usuarios que experimentaron esta falla para que sometan una solicitud para un reembolso.

De momento, no quedó claro cuántos usuarios fueron afectados, y cómo esto golpearía las bolsas de Mayweather y Paul. No obstante, todo apunta a que ambos generarán ganancias multimillonarias.