El campeón mundial de la división welter (147 libras) Errol “The Truth” Spence subirá al ring por primera vez desde que sufrió un accidente de auto que casi le costó la vida para enfrentar a Danny “Swift” García en la pelea estelar de la cartelera de este sábado desde el AT&T Stadium en Arlington, Texas, ante una limitada cantidad de espectadores.

En juego estará el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El evento será transmitido en vivo por el servicio “pay per view” de FOX Sports desde las 10:00 p.m., hora de Puerto Rico.

“Le he dedicado mucho trabajo y discplina para llegar al lugar donde me encuentro. Ver a mis hijos todos los días me motivó a dedicarles tiempo y a entrenar duro en el gimnasio. Me aseguré de no tener distracciones”, dijo Spence (26-0, 21 KO).

El duelo estuvo originalmente acordado para el pasado enero, pero el accidente que ocurrió en octubre de 2019 detuvo los planes. García (36-2, 21 KO) enfrentó en su lugar al ucraniano Ivan Redkach, a quien venció por decisión unánime.

“Hace más de un año que pedí a Errol y se suponía que peleáramos en enero. Pero era cuestión de tiempo y el momento es ahora. Me siento bien y tuve un excelente campo de entrenamiento. Hice las cosas como se supone. Solo tengo que salir el sábado y hacer lo que hago mejor”, reaccionó García, de padres puertorriqueños.

“No me preocupa que no sea el favorito. Sé que soy un gran campeón y peleador. Lo demostraré nuevamente”, concluyó García