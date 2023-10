La sorpresiva decisión del retiro del recién coronado campeón mundial peso gallo de la FIB, Manny Rodríguez, no tomó tan de sorpresa a su homólogo de las 108 libras de la OMB, Jonathan “Bomba” González, quien admitió a El Nuevo Día que ha pasado por episodios similares en su carrera.

González, quien va para su tercera defensa titular del título junior mosca que conquistó en octubre de 2021, dijo que la última vez que conversó con Rodríguez fue hace una semana en una actividad en el Distrito de Convenciones y que lo notó normal, por lo que en cierta manera no se esperaba la noticia del martes.

Rodríguez, que tan reciente como el 12 de agosto derrotó al nicaragüense Melvin López por decisión unánime en una cartelera en Maryland para conquistar el cetro de las 118 libras de la FIB, anunció por medio de las redes sociales el martes su decisión de retirarse del boxeo.

“Hoy es (un) día fuerte para mí porque hoy he tomado la decisión de enganchar los guantes en el deporte del boxeo. Sé que para muchos es una decisión incorrecta porque pues, como todos saben, estoy pasando por el mejor momento de mi carrera en el boxeo. Pero es algo que me ha costado un montón”, escribió Rodríguez.

Rodríguez no explicó las razones, y no ha concedido hasta el momento declaraciones adicionales. Este miércoles, su publicación original no aparece en su cuenta de Facebook.

Luego de su triunfo en Maryland, Rodríguez puso su récord en 22-2 con 13 victorias por la vía del nocaut. Previo a este reinado, ya Rodríguez había sido campeón mundial en la misma división y el mismo organismo boxístico, entre 2018 y 2019.

Emmanuel ‘Manny’ Rodríguez en una entrevista el 15 de agosto, solo días después de coronarse monarca peso gallo de la FIB. (Alexis Cedeño)

“Sé lo que Manny debe sentir. Creo que hay momentos que me he sentido así, que quiero retirarme, que quiero irme para mi casa a disfrutarme la vida. Y no es disfrutarme la vida de irme a janguear y beber. No, no. Es disfrutarse la vida en cuestión de hacer diferentes cosas. Ahora mismo yo llevo 12 semanas encerrado en casa. Es complicado, es tedioso”, admitió González, quien este domingo partirá hacia Managua, Nicaragua, para enfrentar en el combate estelar en el Polideportivo Alexis Argüello al retador local Gerardo Zapata.

“La gente no debería estar diciendo que si está loco, que si está en su mejor momento. Yo lo entiendo. Debería sentarse con su familia, mirar más allá del boxeo, si eso es lo que él quiera. Porque después del boxeo, tiene que haber una vida brutal”.

Rodríguez, de 31 años, debutó como profesional en 2012, por lo que es contemporáneo con González, quien tiene 32 y lleva en el boxeo rentado desde 2011.

“Hace una semana estuve con él en el Coca Cola Music Hall y nunca me comentó nada. Pero esas decisiones uno las toma con calma”.

González dijo que no tiene idea de qué pudo haberlo motivado a colgar los guantes, pero teorizó que podrían ser una o varias razones.

“A lo mejor estaba cansado del deporte, a lo mejor el deporte no le llena, los entrenamientos no le llegan tal vez. Tal vez quiere entrenar en Puerto Rico y su equipo lo hace entrenar en México… es bien complicado. No sé (la razón)”.

Previo a su pelea titular de agosto, Rodríguez estuvo acuartelado en México trabajando con su entrenador Jay “Panda” Najar.

“Son 21 años en esto y no es fácil irme de esta manera, pero no quiero esperar a perderle el amor a esto ‘pa’ (para) poder decir ya basta”, sentenció Rodríguez en su escrito.

González dijo que es bien sencillo analizar desde afuera y decir que tal o cual peleador está en su mejor momento, solo por considerar su récord de victorias o porque sea campeón, sin tomar en cuenta otros aspectos como la salud, la situación mental o física del atleta.

“Yo soy campeón y puedes pensar que estoy en mi mejor momento. Pero eso no lo sabes. El único que lo sabe soy yo. Eso le digo yo a la gente. No sabemos si Manny está en su mejor momento. Tal vez mentalmente no está en su mejor momento y no quiere pelear más. Eso puede pasar”, expresó González.

Luego del anunció por redes sociales, El Nuevo Día intentó contactar a Rodríguez para obtener declaraciones adicionales, pero no pudo ser contactado. Sí habló su manejador Juan Orengo.

“No sé qué comentar. Me enviaron la publicación. Él está bien. Si se retira ahora, es un bobo porque ahora es que va a hacer dinero y le queda carrera”, declaró Orengo.