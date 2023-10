El campeón mundial junior mosca Jonathan “Bomba” González no siente que a estas alturas de su carrera tenga que conocer demasiado de su rival de turno antes de enfrentarlo. Más bien, tras una larga carrera como aficionado, y más de 12 años como profesional, el titular de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) siente que lo ha visto todo.

Sin embargo, esto no quiere decir que no le haya dado la importancia que merece su entrenamiento de cara a su tercera defensa titular el 27 de octubre en Managua, ante el local nicaragüense Gerardo Zapata (14-1-1, 5 KO).

González, de 32 años y récord de 27-3 con 14 nocauts, no pelea hace casi un año desde que defendió con éxito su título, por segunda ocasión, ante el japonés Shokichi Iwata, a quien derrotó por decisión unánime en Saitama, Japón el 1 de noviembre de 2022.

Es decir, que la noche del 27 de octubre habrá transcurrido prácticamente un año exacto de inactividad, en parte forzada debido al micoplasma que contrajo en marzo de 2023 y que lo obligó a cancelar la pelea unificatoria que tenía pendiente contra el también japonés, Kenshiro Teraji, monarca de la AMB y del CMB en las 108 libras.

PUBLICIDAD

En Zapata (14-1-1, 5 KO), el boricua encontrará a un rival sustituto del también nicaragüense Leyman Benavides. El cambio de rival se anunció a menos de un mes de su pelea. Y aunque ha tenido tiempo para estudiarlo, González no siente que tenga que profundizar mucho para conocer su estilo.

“Yo no conozco mucho de mis rivales normalmente. Solo sé que es zurdo. Ahí no debería haber ningún tipo de problema. Tengo mucha experiencia como boxeador profesional y aficionado. He visto todo tipo de estilos. He peleado con varios campeones mundiales en (boxeo) aficionado y profesional. Pienso que lo que traiga Zapata o cualquier rival, ya lo había visto. Es cuestión de estar en la mejor condición física. Física y mental para una pelea así”, dijo González en un aparte con El Nuevo Día en medio de una sesión de entrenamiento abierta a los medios en el Gimnasio Municipal Félix Pagán Pintor en Guaynabo.

González asegura que luego de contraer el micoplasma, le hizo caso a su médico haciendo una pausa sin pelear por seis meses. A esto se debe que su inactividad se prolongara tanto como un año.

“Me recomendó un descanso de seis meses sin pelear. Entrenando pero sin pelear. Porque eso del micoplasma se queda en el sistema de seis a ocho meses. Tal vez es un poquito menos en mi caso porque soy atleta. Pero me mantuve moviéndome, entrenando y disfrutándome a mi familia”.

Ese tiempo, aseguró, le permitió además comenzar a ver el boxeo de otra manera, más como un trabajo, y por ende, pensar detenidamente en cuáles son los pasos futuros que le gustaría dar.

PUBLICIDAD

“Como en todos los trabajos, si quieres tener resultados, tienes que trabajar duro. La pelea con el japonés (Kenshiro Teraji) ya está firmada. Tengo que salir bien en esta pelea de octubre, para poder pelear con Kenshiro, pero también hay muchas otras opciones, dependiendo cómo me sienta”, dijo.

“Hay opciones como subir de peso. Puedo pelear por el título de las 112 libras de la OMB, siempre y cuando la OMB me dé la oportunidad. Sé que no tengo Navidades, pues tengo un contrato firmado para (pelear) en febrero o marzo”.

El veterano peleador, que se hizo campeón mundial de las 108 libras en octubre de 2021 al derrotar al mexicano Elwin “La Pulga” Soto por decisión dividida, dijo que tras su pelea contra Zapata este mes, le gustaría hacer dos combates más en la misma división, y entonces subir de categoría.

“Si fuera por Bomba González, unificaría el título con Kenshiro para discutir quién es el mejor de las 108 libras, y luego subir de peso para 2024″, comentó.

“Si esa fuera la opción, lo haría”, dijo en alusión a subir a las 112 libras. “Buscaría una segunda división, y a seguir buscando metas. Recuerda que tenemos el tiempo en contra, nos ponemos más viejos. Me gustaría ser campeón en tres divisiones, pero eso se va montando poco a poco”.

González y su equipo de trabajo, incluyendo su entrenador Luis Espada y su padre y también entrenador Luis González, salen de viaje hacia Managua, Nicaragua, este domingo.

“Lo veo muy bien. Esas enfermedades respiratorias son malísimas, pero está respondiendo muy bien, haciendo el peso bien”, aseguró por su lado Espada, a quien ve recuperado a González luego de su enfermedad.