“ Hay sentimientos encontrados porque con el papá todo pasó tan rápido, que me dije que para esta ocasión me iba tomar mi tiempo y voy a disfrutar el proceso poco a poco ”, expresó el veterao técnico, que se encuentra en la Gran Manzana para el combate de su pupilo contra Bryan Santiago (1-1-1).

Caraballo recordó que cuando trabajaba para el exmonarca de las 122 y 126 libras el equipo era más grande, por lo no tenía bajo su cargo tantos detalles.

“Quiero estár más enfocado a los detalles. Antes, por estar con la prisa de pelear, porque fueron muchas peleas rápido y tantas cosas que pasaron rápido, que no me las disfruté. Ahora me lo estoy disfrutando”, puntualizó Caraballo a El Nuevo Día.