El nuevo incidente de violencia de género que se le imputa al dos veces excampeón mundial Juan Manuel “Juanma” López ha traído a colación -una vez más- el tema de la relación entre el boxeo, la violencia y los patrones de machismo en las relaciones de pareja y familia.

Cada vez que un púgil se ve involucrado en hechos violentos -como el que enfrenta ahora el excampeón mundial supergallo (122 libras) y peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB); como el de Félix Vérdejo, quien está acusado por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz; o como el de Daniel Santos, quien en 2020 enfrentó cargos por causar daños ascendentes a $100,000 en cuatro autos- hay personas que no dudan en señalar al boxeo como la génesis de este problema.

Sin embargo, para el presidente de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Francisco “Paco” Valcárcel, y para el exboxeador y expresidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Puerto Rico, Víctor “Luvi” Calleja, mencionar la práctica del boxeo como la culpable por los problemas de violencia de López u otros boxeadores es errado porque estos incidentes también se registran entre personas de otras profesiones.

A López se le encontró ayer causa para arresto por siete cargos de agresión agravada y maltrato físico, sicológico y mediante amenaza, producto de las cuatro querellas sometidas por su expareja, Andrea Ojeda Cruz. Al otrora atleta se le impuso una fianza global de $175,000, la que prestó, por lo que fue dejado en libertad bajo supervisión electrónica y con una orden de no salir de su casa sin el permiso del tribunal.

Ojeda Cruz señaló a López por un supuesto patrón de violencia de género, que incluyó insultos y golpes, en unas publicaciones en su cuenta de Instagram. La joven, conocida en sus redes como “La Pekistana,” acudió posteriormente a la Policía para radicar una querella. Tras la radicación de la querella, López se entregó y fue puesto bajo arresto.

“Este no es un problema del boxeo, es un problema de la sociedad”, declaró Valcárcel de entrada. “Pasa con abogados, médicos, ingenieros, contables, mecánicos, plomeros. Pasa con todo el mundo, es un problema de la sociedad. En el caso de él (López) se exacerba por la bebida, que es algo que la sociedad permite y acepta”, agregó.

Valcárcel sostuvo que no le preocupa esa imagen que tiene el boxeo e insistió que es un problema a todos los niveles de la sociedad. Apuntó que el organismo que dirige se ha enfocado en tratar este asunto a través del programa “Kids Drugs Free”, de la OMB, en la que además de tocar la problemática de las drogas, se puntualiza en la disciplina y se habla del problema de la violencia.

Como parte de este programa, la OMB apadrina gimnasios de boxeo y realiza varias actividades educativas y llevan a boxeadores a ofrecer testimonios.

“Esta es una concepción equivocada de lo que es el boxeo. Hay cientos de miles de boxeadores alrededor del mundo y los casos (de violencia) que hay son la excepción. Este es un mal social que se resuelve con educación”, declaró el veterano dirigente en el boxeo.

Calleja coincidió con Valcárcel en que esta concepción de que el boxeo promueve la violencia es errada.

“Aquí estamos justificando (que ese suceso) es culpa del boxeo. Yo difiero de eso porque si hay un deporte en el que más se practica la disciplina es en el boxeo. Este es el deporte más disciplinado. A nosotros (los boxeadores) no nos pagan para golpear a las mujeres. De hecho, no nos pagan para golpear a nadie fuera del cuadrilátero. Nosotros somos profesionales”, manifestó Calleja, quien fue campeón mundial júnior pluma de la Asociación Mundial de Boxeo.

Problema sistémico

Por su parte, el profesor Rafael René Díaz Torres, quien ofrece un curso de deportes y género en el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR-RP), apuntó que los problemas de violencia, acoso y agresiones se pueden ver en todos los deportes y no solo en los de contacto. Es por eso que entiende que es imperativo analizar la forma en que se entrenan a los atletas.

“En el deporte en general siempre tiene que analizarse cómo se maneja el tema de la violencia, y esto no se limita a deportes de contacto, como el boxeo, la lucha o el judo. Yo creo que hay unos problemas de violencia, agresiones y acoso en todos los deportes”, dijo Díaz Torres, quien también ofrece cursos de geografía en la UPR-RP.

“Sí, hay que revisar, hay que analizar cómo se puede mejorar las maneras de entrenar, de abordar la formación de atletas en deportes como el boxeo. Pero esto es un problema sistémico que no solo aplica a otros deportes, incluyendo a deportes que no son de contacto, sino que aplica a muchísimas instancias”, argumentó el estudioso, que abogó por la integración en el deporte de las metodologías con perspectiva de género.

Díaz Torres estipuló que cuando se habla de violencia de género, además de la agresión física, se incluyen otros tipos de agresiones y micromachismos. Este último término es definido por diversos organismos como las actitudes, los comentarios y los prejuicios que se manifiestan en el diario vivir y que contribuyen a la inequidad de la mujer y que la coloca en una posición inferior al hombre en todos los ámbitos de la vida.

Asimismo, el educador puntualizó que las violencias son una cosa sistémica que pueden encontrarse en otras profesiones “que la sociedad suele identificar como decentes, entre comillas”.

“Una de las áreas en donde se dan más casos de violencia de género, microagresiones y acoso es en la academia, y usualmente la sociedad no le pone a la academia ese estigma que le atribuyen al boxeo”, apuntó. “Sí, hay que revisar los protocolos; cómo se trabaja la violencia de género en la formación de los atletas, incluidos los boxeadores, pero no podemos obviar que es un problema sistémico que también se da en otras profesiones”, reiteró Díaz Torres, quien destacó que no se pueden minimizar las aportaciones positivas de los deportes en la vida de muchas personas.