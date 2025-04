En medio de las negociaciones, Top Rank y PBC solicitaron una extensión del período de negociación, que fue otorgado y venció el 25 de abril. Ese día -al no llegarse a un trato- la OMB hizo el llamado para la puja el 2 de mayo a las 11:00 a.m. (hora del Pacífico) en el MGM Grand Hotel en Las Vegas, Nevada.

“Yo tengo que celebrar la subasta el viernes, según disponen las reglas, y una vez el ganador de esa subasta, si el caso fuese que Top Rank ganase la subasta, pues yo tengo que darle un término a Fundora de 24 horas y decirle: Mira, esta gente ganó la subasta, ¿vas a pelear o no vas a pelear?‘. Si no confirma por escrito que va a pelear, tengo que despojarlo del título y ordenaría que haya pelea por el título vacante con el próximo retador disponible de las clasificaciones, que se llama Jorge García Pérez", agregó el directivo.

“Tiene 24 horas para que me diga si va a pelear o no va a pelear. Si él no me confirma, pues se da por entendido que no tiene interés, que no va a seguir. Y entonces ahí yo tomo acción contra él y cancelaría la subasta”, sostuvo Olivieri.