La decisión del múltiple excampeón mundial Oscar de la Hoya, de salir de su retiro a los 47 años de edad para volver a pelear, podría tratarse de una movida con motivación de promotor más que un asunto de falta de reconocimiento y fama.

Al menos es la opinión que tiene el padre, exmanejador y exentrenador del otrora campeón welter, junior welter y mediano, Félix “Tito” Trinidad, uno de los victimarios que tuvo De la Hoya en su exitosa carrera como boxeador.

Con casi 12 años en el retiro, tras perder en diciembre de 2012 por nocaut técnico en ocho asaltos ante el filipino Manny Pacquiao, De la Hoya anunció el miércoles que pronto comenzará a entrenar para regresar a los ensogados. En su trayectoria, que culminó con seis títulos mundiales en seis divisiones, y marca de 39-6 con 30 nocauts, De la Hoya tuvo un épico combate el 18 de septiembre de 1999 en Las Vegas en el que el estadounidense de raíces mexicanas terminó perdiendo su invicto de 31-0 ante el ídolo de Cupey Alto, Tito Trinidad.

PUBLICIDAD

El boricua salió por la puerta ancha con una ajustada victoria por decisión mayoritaria. Uno de los jueces vio la pelea empate, y los otros dos vieron ganar a Tito por uno y dos puntos, respectivamente (115-114, 115-113). Fue un combate que catapultó aun más la carrera del monarca boricua, pero una revancha ansiada por la fanaticada y el mundo del boxeo nunca se concretó, pues las partes nunca llegaron a un acuerdo. El bando de Trinidad siempre, hasta el día de hoy, sostuvo que De la Hoya rehuyó de dicho combate.

A punto de cumplirse 21 años de ese megacombate en Las Vegas, que llegó a bautizarse como la “Pelea del milenio”, y ya con Tito retirado también desde enero de 2008, don Félix no cree que la razón para el regreso de De la Hoya al boxeo activo sea por necesidad económica ni buscando revivir sus días de gloria y fama.

“Veo a Oscar de la Hoya como una persona que siempre ha ido bien de la mano con lo que es la industria boxística. Después de haber sido un gran campeón, se quedó como promotor (con Golden Boy Promotions), y es de los más prominentes. Yo lo veo de esta manera”, dijo Trinidad, padre, para proceder a explicar su punto de vista.

“Él está viendo que el boxeo no está en su mejor momento, y pues le quiere dar una inyección a los fanáticos, motivarlos, e ir moviendo los eventos de boxeo”, opinó el exentrenador. “Lo veo por esa línea. Porque él ganó mucho dinero y se ha mantenido como promotor”.

PUBLICIDAD

De esa manera, don Félix descartó que De la Hoya desee pelear por fama o dinero.

“En este caso en particular, en verdad no lo necesita, porque todo el tiempo él está en los medios. Es de los promotores más prominentes. Cuando hablamos de otros púgiles (que salen del retiro porque añoran la fama), es porque caen en la sombra. Este (De la Hoya) no. En cada cartelera está en primera fila, en ‘red carpet’”, agregó el veterano hombre de boxeo, al tiempo que añadió que como promotor, De la Hoya tiene al peleador más rentable del momento, como Saúl “Canelo” Álvarez, lo que a su juicio también le gana mucha exposición.

En cambio, al confirmar sus intenciones de regresar al ring, De la Hoya le dijo a ESPN que ama el boxeo y lo extraña.

“Extraño estar en el ring. Amo el boxeo. El boxeo me ha dado todo lo que tengo ahora. Simplemente, lo extraño”, dijo el también campeón olímpico de Barcelona 92, al tiempo que indicó que la pelea que proyecta hacer entre 154 y 160 libras, será un combate real, no de exhibición como el que se anunció el pasado mes entre otros dos púgiles retirados, Mike Tyson y Roy Jones, Jr.

Tito se mantiene firme

Por otro lado, Don Félix quiso aclarar que no critica la decisión de De la Hoya, pero seguró que si él o alguien están haciendo el anuncio con la intención de que Tito salga también del retiro, eso no sucederá.

“En el caso de Tito, los fanáticos que estén tranquilos. Tito no va a empañar lo que hizo en su carrera. Él se va a mantener firme. No tiene por qué poner en juego su salud a estas alturas, porque eso es lo que está en juego”.