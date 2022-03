El campeón regional supermediano Edgar Berlanga está convencido que necesitaba pasar por un momento difícil como el que tuvo en su última pelea, y ahora está seguro que su próximo rival lo puede acercar más a su objetivo de colocarse en los grandes planos del boxeo.

El recio pegador de ascendencia boricua encabezó este jueves la última conferencia de prensa previo a su combate de este sábado ante Steve Rolls, y que figura como el estelar de la cartelera de la empresa Top Rank a celebrarse en el ‘patio’ de su casa, el teatro del Madison Square Garden de Nueva York.

La cartelera, a transmitirse por ESPN, se caracterizará pues será prácticamente otra noche boricua con cuatro peleadores del patio o de ascendencia puertorriqueña que verán acción en el programa, y quienes están todos invictos.

Rolls, un canadiense cuya única derrota en 22 peleas (21-1, 12 nocauts) ha sido contra el peligroso Gennadiy “GGG” Golovkin en 2019, se expresó también al respecto y le dio crédito al invicto Berlanga por escogerlo como rival.

PUBLICIDAD

“Me siento increíble. Solo quiero agradecer a ESPN por finalmente hacer que suceda aquí. Volver a casa, ya sabes, es una bendición”, dijo Berlanga, nacido en Brooklyn, de padres puertorriqueños.

“Como les digo a todos… la adversidad. En mi última pelea me desgarré el bíceps en el tercer asalto. Para mí, creo que necesitaba eso en mi carrera. Necesitaba esa adversidad. Todos los peleadores pasan eso en una carrera, especialmente siendo tan joven. Sabía que iba a salir de esa adversidad, porque tener un bíceps desgarrado, pelear siete asaltos así… muchos peleadores hubieran renunciado, porque el dolor es simplemente ridículo”, añadió el peleador de 24 años recordando su enfrentamiento contra el argentino Marcelo Esteban Cóceres, a quien terminó venciendo de todos modos por decisión unánime, no sin antes también ser derribado por su rival en el noveno asalto.

Edgar Berlanga viene de una difícil pelea ante Marcelo Esteban Cóceres en Las Vegas. (Mikey Williams/Top Rank Inc)

Así las cosas Berlanga salió con un título regional de la NABO, pero con una lesión que requirió cirugía y tal vez las primeras muestras de vulnerabilidad sobre el cuadrilátero, luego de que ganó sus primeras 16 peleas, todas por nocaut en el primer asalto, y de haber salido de su primera pelea a la distancia (ocho asaltos) justo antes de enfrentar a Cóceres.

Ahora con marca de 18-0 y 16 nocauts, Berlanga quiere seguir haciendo crecer su nombre en su primer combate en el Garden desde 2019, luego de varias apariciones en Las Vegas.

“No me gusta predecir nada. Pero, es un veterano duro”, dijo sobre su rival Rolls. “Para mí, ya sabes, estoy mirando, estoy deseando montar un espectáculo. Estoy listo para volar el techo de este lugar”.

PUBLICIDAD

Rolls está seguro que es el camino más difícil que Berlanga y su equipo de trabajo pudieron haber escogido.

Rolls da crédito al boricua

De hecho, a preguntas del moderador de la conferencia, Rolls señaló que no cree que lo hayan seleccionado como rival de turno porque lo estén subestimando.

“Quiere (Berlanga) dar un paso adelante, acercarse a una oportunidad por el título mundial. Quiere retar. Y por eso me eligieron a mí. Estoy seguro de que podría haber tomado una ruta más fácil, pero le doy crédito por elegir un oponente de mi calibre”, señaló Rolls, quien luego de caer por nocaut ante Golovkin en 2019, lleva dos victorias por la vía rápida, ambas en Canadá, aunque sus rivales no han parecido ser de nivel.

Sin embargo, sí tiene en su resumé haber enfrentado a alguien con una pegada fuerte como la de Berlanga, aunque no le pasó del cuarto asalto al kazajo Golovkin. No obstante, Rolls cree que puede sacar algo de ese combate para su beneficio este sábado.

“Todavía tengo grandes objetivos que necesito lograr. Y eso es todo lo que fue esa pelea. No fue una pelea en la que saliera estropeado, en la que no fuera competitivo. Cometí un error. Tengo la experiencia y creo que eso me va a servir bien el sábado por la noche”, dijo Rolls.

“Como dije, tengo objetivos. Quiero poner un título mundial alrededor de mi cintura. Ambos tenemos presión sobre nosotros. Él no es el único con presión, ¿sabes a lo que me refiero? Esta es una pelea que ambos necesitamos. Y, ya sabes, estoy entrenando, los campos de entrenamiento salieron bien. Soy fuerte. Mucha gente dice esto, pero realmente estoy en la mejor forma de mi vida en este momento. Así que eso es lo que me impulsa”, agregó Rolls.

PUBLICIDAD

Xander Zayas enfrentará a Quincy LaVallais (derecha). (Mikey Williams/Top Rank Inc)

De la conferencia celebrada en el Garden participaron también otros dos puertorriqueños que participarán en la velada, el prospecto superwelter Xander Zayas (12-0, 9 nocauts), y el superligero John Bauzá (16-0, 7 KO). No estuvo presente el superpluma Henry Lebrón (14-0, 9 KO).

“Es una buena pelea. No diría que el mayor desafío, el mayor desafío está por venir. Es solo otro escalón que subir. Y tengo que montar un espectáculo, mostrarle al mundo que estoy aquí para quedarme”, declaró Zayas sobre su rival Quincy LaVallais (12-2, 7 KO).