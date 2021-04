Luego de ganar sus primeros 16 combates por la vía del nocaut en el primer asalto, Edgar “The Chosen One” Berlanga entiende que –finalmente- podrá demostrar su arsenal boxístico cuando se mida al estadounidense Demond Nicholson el 24 de abril en la ciudad de Kissimmee, Florida.

La pelea del boricua es la coestelar de la cartelera que protagoniza su compatriota Christopher ‘Pitufo’ Díaz, quien retará al mexicano Emmanuel “Vaquero” Navarrete por el título peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en el Silver Spurs Arena.

En entrevista con este medio, Berlanga (16-0, 16 KO) dijo que entiende que esta reyerta se va a extender más allá de ese primer episodio, pues Nicholson (23-3-1, 20 KO) es un experimentado peleador.

“Él (Nicholson) es bueno. Él no es como dicen en inglés, un ‘bump’ (un bulto) o un ‘tomato can’ (un peleador con habilidades pobres o disminuidas). Yo me he estado preparando muy bien para enfrentarlo”, expresó Berlanga, en una mezcla de inglés —que es su idioma principal— y español.

Al referirse a su entrenamiento, compartió que se ha enfocado en su condición física y en su jab. “Estamos practicando el jab porque él (su contrincante) es alto. Tengo que ser inteligente”, dijo.

Edgar Berlanga viajó a la isla para participar en una sesión de entrenamiento en Guaynabo. (Ramón "Tonito" Zayas)

Según el portal especializado BoxRec, Nicholson mide 6′0″ y tiene 28 años. Por su parte, Berlanga tiene una estatura de 6′1″ y 23 años.

El invicto peleador agregó que está preparado para durar los ocho asaltos a los que está pactado su combate. Pero si el nocaut viene en el primer asalto, no tendrá problemas en terminar otra pelea de la misma manera en que lo ha hecho en sus primeras 16.

“Si el nocaut viene, viene. Pero yo entreno para (durar) ocho rounds. En todos mis campamentos yo entreno para durar más rounds”, expuso sobre la pelea que será en la división súper mediana.

✉ Email El gimnasio Félix Pagán Pintor, de Guaynabo, reunió el pasado lunes a los boxeador puertorriqueños en ascenso Xander Zayas (izquierda), Edgar Berlanga (centro) y Christopher "PItufo" Díaz. (Ramón "Tonito" Zayas)

El trío protagonizará la primera cartelera de Top Rank con público desde el inicio de la pandemia- Todos los boletos del evento a escenificarse en Florida se vendieron. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zayas, de 18 años, y Berlanga, de 23 años, están invictos. (Ramón "Tonito" Zayas)

Al gimnasio llegó el campeón de las 65 y 70 libras de la WBC, Yetziel Martel, de 12 años, quien arribó junto a su padre a ver el entrenamiento de los púgiles. (Ramón "Tonito" Zayas)

Berlanga tiene una racha de 16 victorias en el primer asalto vía nocaut. (Ramón "Tonito" Zayas)

El pegador apuntó que le hacía mucha ilusión pelear ante fanáticos y expresó su deseo de participar de una cartelera en Puerto Rico este año. (Ramón "Tonito" Zayas)

Díaz retará al mexicano Emmanuel ‘Vaquero’ Navarrete por el título peso pluma (126 libras) de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en la pelea estelar. (Ramón "Tonito" Zayas)

Zayas, la sensación juvenil de Top Rank, se medirá a Demarcus Layton. (Ramón "Tonito" Zayas)

“Más de un año sin público. La última pelea con público fue aquí en Puerto Rico (el 28 de febrero de 2020 en Trujillo Alto). Ahora regreso con público, como quien dice en Puerto Rico, en Kissimmee. Con todos estos prospectos y contendientes boricuas. Estoy emocionado y feliz y preparado para obtener la victoria” (Ram—n "Tonito" Zayas) Facebook

QUIERE PELEAR EN PUERTO RICO

Uno de los deseos del boxeador de raíces puertorriqueñas es pelear en la isla, algo que espera cumplir este año.

“Yo quiero pelear aquí este año. Yo peleo el 24 de abril y después el 12 de junio. Después de esas dos peleas, yo quiero pelear aquí (en Puerto Rico). Yo he hablado con Gardy (Gardy López, director de medios hispanos de Top Rank), y con Bob Arum (fundador y principal ejecutivo de Top Rank). Yo quiero pelear aquí”.

Berlanga compartió que su deseo de mostrarse en Puerto Rico nace de su amor por el país. “Yo soy de Nueva York, de Brooklyn, pero mi sangre y mi corazón son de aquí, de Puerto Rico”, reiteró Berlanga con familiares en San Juan, Ponce, Guánica y Carolina.

¿Qué te gusta hacer cuando vienes a Puerto Rico?, se le preguntó

“Comer, comer mucho”, expresó con una gran sonrisa. “Me gusta ir a Piñones a comer mofongo, churrasco, pasteles... Yo bebo mucho café”, dijo.

“Ahora no puedo comer eso porque nos estamos preparando para la pelea, pero después de la pelea voy a comer pasteles, café, pernil. Ya tú sabes”.